Sexi markizáčka varuje ženy: Musela rodiť cisárskym... Neuvedomujete si, čo príde potom!

BRATISLAVA - V posledných mesiacoch sme mali v česko-slovenskom šoubiznise naozaj mimoriadny babyboom. Medzi novopečené mamičky sa zaradila aj bývalá farmárka Eva Zelníková (25). Blondínka síce plánovala rodiť prirodzenou cestou, no jej plány sa napokon skomplikovali kvôli nekompromisnému verdiktu lekárov. Synčeka musela na svet priviesť pomocou sekcie.

Podobné problémy pritom v poslednom období zažila drvivá väčšina známych žien. Tie, ktorým sa v uplynulom čase podarilo porodiť prirodzene, by ste skutočne zrátali na prstoch jednej ruky. Paradoxne, nešlo o ich dobrovoľné rozhodnutie. Medzi spomínané dámy sa aktuálne zaradila aj Eva. Už pred samotným pôrodom musela pobudnúť v nemocnici, bábätko sa totiž na svet pýtalo o niekoľko týždňov skôr.

Eva sa síce tvári ako hrdinka, po cisárskom reze ale trpela veľkými bolesťami. Zdroj: Instagram E.Z.

Blondínka do poslednej chvíle dúfala, že sa jej malý Matteo narodí prirodzenou cestou, napokon ale prišiel na rad nechcený "cisársky". „Akútny cisársky nie je žiadna sranda. Vstávať s rozrezaným bruchom k maličkému niekoľkokrát za noc, plus objavovať svoje prsia a skúmať, ako do nich dostať mlieko, nie je vôbec jednoduché," priznala blondínka, ktorá sa netají tým, že po tomto zákroku má problémy s dojčením, keďže sa jej stále poriadne nespustilo mlieko.

O svojich pocitoch sa rozhodla prehovoriť po tom, ako jej po pôrode prišlo veľa otázok ohľadom toho, ako vníma rozdiely medzi prirodzeným pôrodom a sekciou. „Za mňa jednoznačne prirodzene. Určite je to tiež veľmi náročné, ale predsa je to len pre telo prirodzenejší zásah ako cisársky a myslím si, že veľa žien si neuvedomuje, čo taká brušná operácia potom so sebou prináša," uviedla otvorene.