Známu markizáčku ZHROZIL stav nemocníc: Začala ich prerábať... aj ZA VLASTNÉ PENIAZE!

ČADCA - Keď s tým nerobia niečo kompetentní, tak sa do toho pustili ľudia... Presnejšie ide o slovenské nemocnice a ich žalostný stav. Bývalá exfarmárka po tom, ako bola nútená zotrvať v spomínanom zariadení, učinila rázne rozhodnutie a povedala si dosť! Sama sa nemohla prizerať na to, do akej izby boli so synčekom umiestnení a rozhodla sa založiť iniciatívu na pomoc nemocniciam. Po vzniku tejto myšlienky sa naplno pustila do prerábania, dokonca aj za vlastné peniaze!

Bývalá farmárka Eva Zelníková Strážnická, ktorá sa zviditeľnila v 9. sérii šou, ostala po návšteve jednej zo slovenských nemocníc úplne v šoku. Ešte v minulom roku bola hospitalizovaná so synčekom na detskom oddelení, ktoré bolo v žalostnom stave. Malému spôsobil pád z postele veľkú hrču na hlave, a tak boli nútení zotrvať v zariadení, kým neabsolvuje všetky možné vyšetrenia.

V tom období boli obidvaja pozitívni na Covid, a tak bolo všetko omnoho náročnejšie. „Celé to bolo veľmi komplikované, keďže sme boli pozitívni, bol problém aj s röntgenom a ostatnými vyšetreniami. Museli sme byť izolovaní na samotke, v malej izbe a skoro nikto k nám nemohol ani prísť, keďže sa zakaždým museli obliekať do skafandrov v tej dobe,“ opísala svoju skúsenosť pre Topky.sk.

Návšteva nemocnice bola pre oboch takzvanou nočnou morou. „Celý tento pobyt, ktorý našťastie trval len 1 a pol dňa, som bola v úplnom šoku pri pozeraní sa na tú izbu. V hlave som mala myšlienky – ako a prečo je to tu také škaredé? Také staré? Prečo to nikoho nenapadne zmeniť, prerobiť?“ pýtala sa v tej dobe samej seba a dostala nápad, ako by aspoň druhí ľudia mohli mať pobyt v nemocnici krajší a lepší.

Po tom, ako konečne prišla domov, začala svoju myšlienku pretvárať do reality, a tak vznikol projekt Pomoc nemocniciam. Keďže sa štát nijako nečiní a zariadenia takpovediac "chátrajú", rozhodla sa konať za vlastné peniaze. Síce sama vie, že o takéto veci by sa mal starať štát, ale nemienila sa ďalej prizerať na doterajší stav. V dnešných dňoch aj s pomocou manžela, dobrovoľníkov, influencerov a sponzorov, ktorí dodali potrebné veci na prerábku, dostali prvé nemocničné izby modernejší vzhľad.

„Veľa sme samozrejme kupovali aj zo svojich peňazí, pretože sa nedá úplne na všetky maličkosti zháňať sponzor. A hlavne nechcela som vyberať peniaze od ľudí v žiadnom prípade, lebo s tým nemám dobré skúsenosti. Väčšinou sa to potom otočí proti vám, že sa chcete obohatiť,“ prezradila s tým, že spolu s manželom zakúpili základné veci na rekonštrukciu izieb, akými sú napríklad farba na steny, lepidlá či náradie.

Táto myšlienka nadchla mnohých Slovákov, a tak sa Eva rozhodla verejne vykupovať produkty. „To znamená, že to, čo chýba na detskom oddelení, nájdem, kde sa to dá objednať a pridám na to odkaz na internet a kto chce pomôcť, môže to zakúpiť a poslať k nám alebo rovno na oddelenie. Toto sa ľuďom veľmi pozdáva a vyzbierali sme takto už veľa potrebných vecí ako nepremokavé matrace, rozkladacie stolíky, stoličky a veľa iného,“ ozrejmila nám.

„Ide predsa o nás ľudí a naše základné potreby, o naše deti, zdravie, ktoré by malo byť na prvom mieste! Nebudeme čakať 30 či 50 rokov, kým sa štát pohne a niečo urobí. Potrebujeme zlepšiť situáciu tu a teraz!“ upozornila na záver. Sama verí, že sa tento projekt dostane k ľuďom, ktorí sú ochotní pomáhať a ďakuje všetkým, ktorí už pomohli. Každý, kto chce zlepšiť situáciu slovenských nemocníc, teraz môže aj vďaka Evinmu projektu.