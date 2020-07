Dôležitý moment pre chorú Anetu Pariškovú: Končí štvtý cyklus chemoterapie... čaká na zásadné výsledky!

Jedna z našich najpopulárnejších moderátoriek však nestráca nádej neopúšťa sa a boj s chorobou nevzdáva. Blondínka sa stala akýmsi vzorom pre mnohých chorých pacientov, ktorí aj vďaka jej príkladu a pozitívemu prístupu nestrácajú nádej. Jojkárka totiž svojich priaznivcov od samého začiatku informuje o vývoji svojho ochorenia a aj v tých najťažších momentoch dokazuje, že je skutočne silnou ženou s veľkým Ź.

Nič iné ako zotavenie pre ňu skrátka neprichádza do úvahy, dokonca sa postupne, v rámci svojich možností, opäť púšťa do práce. A to aj napriek tomu, že chemoterapie sú pre pacientov skutočne vyčerpávajúce. Moderátorka aktuálne prehovorila o tom, že pomaly ukončuje už štvrtý cyklus a momentálne čaká na ny výsledky dlôežitého vyšetrenia.

Aneta Parišková ukončuje štvrtý cyklus chemoterapií Zdroj: Instagram A.P.

„Nedočkavo sledujem, ako mi odkvapkáva posledná infúzia a konečne, po piatich dňoch odíádem z nemocnice domov za svojimi milovanými. Dnes som ukončila 4. cyklus chemoterapie a navyše som absolvovala CT vyšetrenie. Verím, že jeho výsledky budú priaznivé," zverila sa na Instagrame Jojkárka, ktorej držíme palce, aby všetko dobre dopadlo.