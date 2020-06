Svadba ZRUŠENÁ! Český spevák a o 30 rokov mladšia frajerka: Mali sa brať tento rok, ale...

Keď sa minulý rok objavil na prste mladučkej Lucinky prsteň, o jeho význame sa polemizovalo dlho. Pôsobil totiž ako zásnubný, no dvojica tvrdila, že išlo o dar z lásky, nič viac. Až teraz spevák potvrdil, že zásnuby skutočne prebehli. Dokonca tento rok v júni sa mala konať aj svadba, tú však dvojica zrušila.

„Je to rok od nášho zasnúbenia,“ uviedla muzikálová hviezda. „Lucku som požiadal o ruku 5. júna. S Luckou som šťastný a myslím, že si obidvaja vyhovujeme a rozumieme.“ Svadba sa mala konať, ako sa hovorí, do roka a do dňa, no nakoniec z nej zišlo.

„Je pravda, že teraz sme mali mať svadbu, ale obidvaja sme to zrušili. Skôr posunuli,“ priznal Matuš. A mal na to pádny dôvod. Na vine nebol koronavírus, ale reči, ktoré vznikali kvôli veľkému vekovému rozdielu medzi ním a jeho partnerkou.

„Práve tieto ohováračky sú tým, prečo sa zoberieme, až keď bude mať Lucka osemnásť. To bude plnoletá a budeme mať obidvaja pokoj. Ja myslím, že nám proste ľudia len závidia, že nám to klape,“ dodal Matuš, ktorý tvrdí, že im to s Lucinkou naozaj výborne funguje.