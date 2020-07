Český spevák (46) čaká dieťa so 17-ročnou: Toto je reakcia jej rodičov!

PRAHA - Keď sa spevák Bohuš Matuš dočká svojho prvého dieťaťa, bude mať 47 rokov. No jeho partnerka Lucie iba 17. Ako toto tehotenstvo vnímajú jej rodičia?!

Spevák Bohuš Matuš v týchto dňoch potvrdil, že sa po prvý raz stane otcom. Rodinu si zakladá so 17-ročnou Luciou. „Nech si o tom myslí každý, čo chce. To, že je medzi nami taký obrovský rozdiel, to mi ani nijako nevadí, ja sa cítim na 30,” vyhlásil Matuš pre portál Život v Česku.

Lucie je v 20. týždni tehotenstva a pohlavie bábätka si vraj dajú od lekárov povedať až tesne pred pôrodom. Zatiaľ im vraj veštica vyveštila dievčatko. „Je pravda, že kartárka nám predpovedala narodenie dieťaťa. Predpovedala nám dcéru. A ja si osobne myslím, že práve táto kartárka vie, čo hovorí,” povedal spevák.

Mnohých ľudí však viac ako pohlavie bábätka zaujíma, ako celú situáciu vzali Luciini rodičia. Predsa len je neplnoletá a jej vyvolený je o 30 rokov starší. No vyzerá to, že k žiadnym negatívnym reakciám nedošlo. Aspoň tak sa môže zdať z Bohušových slov. „Tešíme sa nielen my, ale celá rodina. Som rád, že Lucinka má skvelých rodičov,” vyjadril sa umelec na adresu potenciálnych svokrovcov. Za tri roky ich vzťahu si už asi zvykli...