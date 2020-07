POTVRDENÉ! Dieťa s o 30 rokov mladšou: Český spevák bude otcom... Budúca matka nie je plnoletá!

Za uplynulé tri roky sa o tomto vzťahu hovorilo naozaj veľa. A samotný spevák často zahmlieval, alebo si dokonca protirečil. Niekedy tvrdil, že už spolu nie sú, inokedy zas vravel, že spolu sexuálne nežijú... Lenže teraz spolu čakajú bábätko.

Bohuš Matuš, ktorý v auguste oslávi 47 rokov, túto informáciu potvrdil pre web Život v Česku. „Áno, je to tak. My sme sa vlastne po dlhej dobe, čo sme spolu, rozhodli, že budeme rodina. Nech si o tom každý myslí, čo chce,” povedal spevák, ktorý už zrejme reči okolia definitívne nerieši. „V posledných troch rokoch som zas dosiahol takú pohodu v duši a v živote, že som sa rozhodol, že by som chcel mať rodinu vo svojich 47 rokoch,” dodal.

Zdroj: Facebook L.P.

Nastávajúca maminka pritom len v apríli oslávila 17 rokov. „To, že je medzi nami taký obrovský rozdiel, to mi ani nijako nevadí, ja sa cítim na 30,” vyhlásil Matuš, ktorý prezradil, že Lucia je v 20. týždni tehotenstva.

Pohlavie bábätka však zatiaľ nepoznajú. „To si chceme nechať povedať až na koniec. Ale som rád, že som stretol dievča, s ktorým chcem byť, ktoré mám naozaj rád, ktoré má rado mňa a s ktorým si môžem založiť klan,” uzavrel tému.