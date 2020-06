Koronavírus skomplikoval plány Jany Pištejovej: Mala sa vydávať, ale... TOTO v žiadnom prípade!

Všetko vyšlo najavo, keď Janka prijala pozvanie do šou Petra Marcina. V Neskoro večer spoločne rozoberali celebrity, ktoré už návrhárka obliekla, až prišlo na Sisu Sklovskú. Keď moderátor spomenul jej svadbu, z Pištejovej reakcie potom vyšlo najavo, že tú svoju už plánovala aj ona. „Mám Sisu objednanú na moju svadbu, aby mi spievala Ave Maria, keď pôjdem k oltáru," prezradila.

Marcin sa potom zaujímal, kedy by deň D mal prísť.vyjadrila sa Jana s tým, že veselicu by si počas prísnych opatrení nevedela ani predstaviť.

Koronavírus prekazil svadobné plány Janky Pištejovej. Zdroj: RTVS

„Ja nechcem rúška a chcem veľkú svadbu, východniarsku," dodala a zároveň priznala, že k tomuto dôležitému kroku ju popohnal aj úradujúci vírus. „Tá korona ma donútila premýšľať nad tým, že asi to treba spraviť. Môj drahý je z Brna, keďže je to Čech, je problém sa stretávať teraz. On je tam. Jeho by pustili Česi, ale Slováci ho nepustia, my sme taký žgrlavý, že nepustíme nič. Bránia našej láske," povedala so smiechom s tým, že s Radkom sú spolu už osem rokov.