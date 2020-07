Spevák David Koller je tretí raz v chomúte: Vzal si o 26 rokov mladšiu partnerku!

MIKULOV - Spevák, ktorý sa verejnosti spája najmä s kapelou Lucie, vstúpil dnes po poludní po tretí raz do chomúta. David Koller (59) sa oženil so svojou partnerkou Annou Dolejskou (33), s ktorou má malého syna. Svadba prebiehala v kruhu najbližších.

David Koller bol už v minulosti dvakrát ženatý, no ani to ho neodradilo od toho, aby vstúpil do chomúta aj po tretí raz. Veď ako sa hovorí, do tretice všetko dobré. Tentoraz povedal áno svojej partnerke Anne Dolejskej, s ktorá ho urobila štvornásobným otcom. Dnes poobede sa tak zo sympatickej brunetky stala pani Kollerová.

Podľa informácií českého portálu expres.cz, sa dvojica vzala dnes hodinu po poludní. Anna a David mali svadbu na zámku v Mikulove. Na obrade sa zúčastnilo len niekoľko desiatok najbližších priateľov a rodina. Po obrade sa presunuli oslavovať na balkón zámku. Zaujímavé však je, že kapelníci z Lucie na svadbe chýbali, no bývalý partner nevesty nie. Ide o výtvarníka Davida Černého, ktorý je Kollerov veľmi dobrý kamarát. A to aj napriek tomu, že dnes už pani Kollerová mala Černého opustiť práve kvôli svojmu manželovi. Novomanželom srdečne blahoželáme.