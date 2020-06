Žena slávneho speváka otvorila ústa a... Šokujúce odhalenie!

LOS ANGELES - Nebolo to vždy také ružové! Spevák Robbie Williams (46) a jeho manželka Ayda Field (41) tvoria stabilný a harmonicky pár. Spolu majú štyri ratolesti a šťastie z nich len tak srší. V aktuálnom rozhovore pre The Times však kráska priznala, že po boku slávneho búrliváka si aj dosť vytrpela.

Dostala ho! Robbie Williams je svetu známy nielen ako talentovaný a obľúbený spevák, ale preslávila ho aj povesť búrlivaka. Skrotiť ho veru nebolo vôbec jednoduché. Dôkazom sú aj slová jeho manželky, ktorá ho dostala do chomúta v roku 2010.

Romantickej svadbe však predchádzali tri rozchody. A čo je šokujúce, bol to práve Robbie, čo dal sexi brunetke vždy kopačky. „Viackrát mi zlomil srdce. Ale bola som do neho bláznivo zamilovaná. Je to milý a nádherný človek. Je veľmi šarmantný, zábavný a jednoducho úžasný. Získal si moje srdce a je mojou spriaznenou dušou,” vyznala sa v rozhovore pre The Times sympatická herečka.

Prekvapivé tiež je, že o Robbieho vždy zabojovala. A neodrádzalo ju ani to, že jeho predstavy o budúcnosti sa nezhodovali s tými jej. „Hovorieval, že sa nikdy neožení a nebude mať žiadne deti. Dnes sa toho len smejeme,” dodala Ayda. Trpezlivosť a vytrvalosť sa jej napokon vyplatila. Slávneho búrlivka skrotila a tieto jeho vyjdrenia sú ozaj len minulosťou.

V roku 2010 sa dvojica zosobášila a majú spolu 7-ročnú dcérku Theodoru Rose, o dva roky mladšieho syna menom Charlton Valentine, 18-mesačnú dcérku Colette Josephine a nedávno narodeného chlapčeka, ktorému dali meno Beau Benedict Enthoven. Posledné dve ratolesti im vynosila a porodila náhradná matka.

„Väčšinu času spolu skvele vychádzame. Cením si jeho názory a verím jeho odpovediam. Vie ma rozosmiať tak, ako nikto iný na tejto planéte,” uzavrela Ayda, ktorá spolu so svojim slávnym manželom má podcast s názvom At Home With the Williams, v rámci ktorého sa s fanúśikmi delia o svoje súkromie.

Robbie Williams sa nechcel nikdy ženiť a mať deti. Dnes je z neho milujúci manžel a starostlivý štvornásobný tatko. Zdroj: Instagram