Tehotná Mária Čírová prekvapila: Nové FOTO s bruškom... To kedy takto narástla?!

Nádherná budúca trojnásobná mamina priznala očakávanie ďalšieho dieťatka ešte v polovici februára, keď bola približne v treťom mesiaci tehotenstva. Dovtedy si však takmer nikto nevšimol. že speváčka je opäť v očakávaní. Svoje bruško jednak dobre skrývala, na druhej strane ešte ani nebolo veľmi výrazné.

To sa však nedá povedať o aktuálnom stave, kedy by speváčka mala byť cca v piatom mesiaci. Jemné tehotenské krivky sa zmenili na výrazné a mnohí sa nestačia čudovať, kedy Mária stihla takto narásť. Teda aspoň podľa posledných záberov na Instagrame.zaujímala sa jedna z fanúšičiek, na čo hudobníčka odpovedala, že veľkosť jej bruška skresľuje oversize košeľa.dodala s úsmevom tehotná blondínka.

Zdroj: Instagram M.Č.

Mária Círová sa v karanténe stíha venovať snáď úplne všetkému, Zdroj: Instagram M.Č.

Samozrejme, s pribúdajúcimi mesiacmi bude ešte o niečo väčšia, čo je absolútne logické. Každopádne, Márii tehotenstvo naozaj mimoriadne pristane a vyžaruje obrovskú dávku pozitívnej energie, k čomu podľa všetkého prispieva aj skutočnosť, že si celou rodinkou doma užívajú ničím nerušenú pohodičku. No a presne to je aktuálne najpodstatnejšie... a to, aby bábätko aj mamička boli zdraví.