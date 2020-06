Budúca trojnásobná mama Mária Čírová: Manžel pri pôrode a... Synček dostane netradičné meno!

Mária Čírová sa už svojho tretieho bábätka nevie dočkať a počíta dni, kedy synčeka konečne uvidí a bude ho držať v náručí. A rovnako sa tešia aj jej staršie deti Hugo a Zoe, ktorí sa radostnú správu dozvedeli na Štedrý deň. „Zavolali sme si ich a ako sme oznámili, že máme pre vás ešte jeden darček, budete mať súrodenca... No hotovo. Všetky darčeky zrazu nemali vôbec zmysel, všetko za seba zahodili a začali nás objímať a tak sme si poplakali. Mne padali slzy. Nádherné to bolo,“ opísala nám najsilnejší moment Vianoc budúca trojnásobná mamina, ktorú sme stretli na predstavení nového radu detskej kozmetiky.

Prostredníctvom sociálnej siete Instagram dala svojim fanúšikom vedieť aj to, že pod srdcom nosí synčeka, hoci sama sa cítila skôr na babu. Napovedali jej to tehotenské chute, ktoré má teraz také, ako mala pri dnes už osemročnej Zoe. „Bolo to veľké prekvapenie, keď sme prišli po tých všetkých obmedzeniach k našej lekárke, ktorá mi teda povedala, že čo tipujete maminka? A ja že dievčatko. A ona, že no je to chlapec, absolútne, pozrite sa na monitor. A bolo to tam jasne, krásne vidieť,“ prezradila nám Mária, ktorej bolo jedno, či bude syn alebo dcéra, podstatné je, aby bolo bábätko zdravé.

Pre maličkého drobčeka, ktorý v brušku pobudne ešte pár týždňov, majú vybrané už aj meno. Tentoraz sa na výbere podieľali už aj deti. „Napísali sme si na žlté papieriky tri najkrajšie mená podľa každého z nás, no a zhodli sme sa tam na jednom mene, ktoré sme si teda nakoniec vybrali. Rozprávali sme sa o tých menách, ako by to pasovalo k priezvisku,“ odtajnila pre topky.sk proces výberu rodená Trnavčanka.

Mária Čírová s manželom Marošom Kachútom sa na synčeka už veľmi tešia. Zdroj: Jan Zemiar

Napokon sa dopracovali k tomu jednému menu, aké bude jej synček mať. Zatiaľ si ho však nechávajú pre seba. No čo-to nám Mária predsa len povedala. „Môžem len prezradiť, že toto meno sa nachádza v našej rodine, takže pre nás to nie je úplná novinka, ale možno verejnosť to bude počuť prvýkrát. Nie je to úplne také slovenské meno, klasické, špecifické, ale skôr také nezvyčajnejšie. Ale myslím, že k Hugovi a Zoe to bude nádherne pasovať,“ poodhalila rúško tajomstva, ktoré visí nad menom najmladšieho potomka.

Drobčeka sa už nevedia dočkať a ak bude všetko v poriadku, na svete ho privíta spoločne s Máriou aj jej manžel, ktorý chce byť pri pôrode synčeka. „Pokiaľ nepríde nejaká druhá vlna tejto epidémie, ktorá nás tu straší, tak určite bude a tešíme sa na to obaja,“ potvrdila Mária.