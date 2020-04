Krásna superstaristka odmietla Igora Matoviča: Hovorkyňa nebudem, ale... Idem sa vydávať!

Dominiku ponuka stať sa hovorkyňou mimoriadne prekvapila a pre Topky priznala, že o nej aj seriózne uvažovala. „Pán premiér ma oslovil cez FB, dosť ma to prekvapilo, ale keďže beriem každú novú vec ako výzvu, pozvanie na Úrad vlády som prijala. Netuším, prečo oslovil mňa, predtým sme sa nepoznali, ale ponuka ma zaujala,” vysvetlila nám sympatická blondínka.

Keďže s podobnou prácou nemá žiadne skúsenosti, pýtali sme sa, či si na ňu trúfala.uviedla speváčka, ktorá napokon Matovičovu ponuku predsa len odmietla.

„Nakoniec som sa rozhodla, že túto ponuku neprijmem. Hlavným dôvodom bol môj súkromný život. S priateľom sa plánujeme v dohľadnej dobe vziať a do 2 – 3 rokov si chceme založiť rodinu. A keďže som rodinný typ človeka, uprednostnila som rodinu pred kariérou,” povedala Dominika, ktorá podľa všetkého konečne našla toho pravého.

Dominika Stará ponuku od premiéra Matoviča odmietla. Zdroj: Jan Zemiar

Prezradila nám aj to, ako na ňu premiér pôsobil. Podľa všetkého na Dominike zanechal mimoriadne dobrý dojem. „Bol sympatický, ľudský a naozaj “obyčajný človek”, čo som si na ňom nesmierne cenila. Žiaden naškrobený človek, skôr úprimný a ľudský. To, čo ľudia vidia v telke a na jeho Facebooku, to je proste on. Žiadna pretvárka,” opísala pre Topky Igora Matoviča.

Na záver sme sa Dominiky pýtali, ako zvláda domácu karanténu a čomu sa počas nej venuje. „Starám sa o celú rodinku, poctivo vyváram, pečiem, kváskujem, každé ráno o 07:00 začínam svoj deň hodinovým kardio cvičením, večer sa s priateľom dve hodinky prechádzame. Rozhodla som sa už na začiatku karantény, že ju využijem čo najlepšie, zostanem pozitívne naladená a budem sa pozerať na to všetko krásne, čo mi priniesla. A po mesiaci môžem konštatovať, že toho krásneho bolo a je viac než dosť,” uzavrela sympatická speváčka.