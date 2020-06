Fíha, to je postavička: Superstaristka odmietla Matoviča, začala na sebe makať!

Dominika Stará sa vrátila na Slovensko po tom, čo jej istý muž v USA zlomil srdce. Začiatkom tohto roka sa však pochválila, že je opäť zamilovaná a šťastná.

A krátko nato dostala zaujímavú kariérnu ponuku. Premiér Igor Matovič ju chcel za svoju hovorkyňu. Blondínka to však odmietla a sústredila sa viac na svoj súkromný život. „Nakoniec som sa rozhodla, že túto ponuku neprijmem. Hlavným dôvodom bol môj súkromný život. S priateľom sa plánujeme v dohľadnej dobe vziať a do 2 – 3 rokov si chceme založiť rodinu. A keďže som rodinný typ človeka, uprednostnila som rodinu pred kariérou,” povedala vtedy Dominika.

Zdroj: Instagram DŠ

Odvtedy sa na Instagrame chválila napríklad tým, ako s priateľom dokončujú byt. Okrem toho ale pracovala aj na svojej postave. „Počas korony som začala 6x do týždňa cvičiť a od začiatku marca som nevynechala ani jedno ranné cvičenie.. A po skoro 4 mesiacoch môžem povedať, že to so mnou teda nie je až také zlé,” napísala cez víkend Dominika a ukázala fanúšikom, ako sa vypracovala. Námaha naozaj nebola márna...