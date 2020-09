Známu speváčku vytočili Slováci: Ste egoisti!

Na celom svete je množstvo ľudí, ktorí pri výkone svojej práce musia stráviť v rúškach dlhé hodiny. A zdravotníci ich používali dávno pred koronavírusom. No aj napriek tomu, že odborníci vyvracajú tvrdenia o škodlivosti rúšok, nájdu sa ľudia, ktorí proti nim neustále broja.

Rúška zvyčajne bojkotujú práve takí, ktorí ho majú mať len pri nákupe či počas cestovania hromadnou dopravou. A to hnevá aj speváčku Dominiku Starú, ktorá vypomáha svojej mame v jej salóne krásy a redukcie hmotnosti. „Denne strávim v rúšku 8 – 10 hodín. A predstavte si –neumieram, neodpadávam, nesťažujem sa, necítim stratu slobody,” uviedla blondínka na sieti Instagram.

Ako ďalej dodala, má mnoho možností, ako stráviť kvalitný čas na čerstvom vzduchu a s rodinnými príslušníkmi. „Už naozaj nedokážem počúvať tie premúdrelé reči, ako nemáme slobodu, musíme nosiť rúška, nemôžeme sa po nociach baviť v baroch, nemôžeme mať obrovské pompézne svadby so 100 ľuďmi a podobne. Pre mňa sú ľudia takto zmýšľajúci veľkými egoistami, ktorí si hľadia len to svoje a aby sa oni mali dobre a žili ďalej svoj pohodlný život,” naložila niektorým Slovákom.

Ona sama je zodpovedná najmä kvôli svojmu okoliu a starším ľuďom. „Ale čo ľudia, ktorí sú v rizikovej skupine? Napríklad moji starí rodičia. Prečo by mali zomrieť na COVID? Prečo by som mala byť bezohľadná k nim? Mne sa možno naozaj nič nestane, ak by som to niekde chytila. Ale pre nich by to bolo pravdepodobne fatálne. Trošku menej egoizmu a trošku viac ohľaduplnosti. Trošku menej pýchy a trošku viac pokory. Trošku menej sebaľúbosti a trošku viac lásky k blížnemu. Trošku menej sťažovania sa a trošku viac zdravého rozumu. To je to, čo tento svet nevyhnutne potrebuje,” odkázala všetkým, čo si jej slová prečítajú. Súhlasíte?