Ex Jakuba Prachařa šokuje: Prekonala koronu... Veď vtedy tu ešte ani nebola!

Všade vo svete zúri koronavírus a každý z nás sa snaží nákaze vyhnúť, ako sa len dá. Začiatkom marca bol u našich susedov potvrdený prvý prípad pandemického ochorenia COVID-19. O to viac šokovala svojím vyhlásením budúca exmanželka Jakuba Prachařa Agáta.

Počas svojho živého vysielania na Instagrame sa prihovárala fanúšikom a odpovedala na ich otázky. Jeden z priaznivcov sa jej opýtal aj na to, aký má názor na celú situáciu, ktorá teraz vládne vo svete. „Ja si myslím, že na to sú tu omnoho sofistikovanejší ľudia, aby hovorili svoje názory,“ povedala dvojnásobná mama malej Mie a Kryšpína.

To, čo však povedala potom, je viac než zarážajúce. Hanychová má totiž pocit, že prekonala koronavírus. Zaujímavé však je, že s pliagou mala bojovať v januári, keď sa ešte ani len nechyrovalo o tom, že by sa do našich končín vírus mohol dostať. „Každopádne, ja si myslím, že už som ju mala. Tiež si to myslíte? Je nás viac? Ja som totiž v januári strašne kašlala a mala som aj horúčku,“ vyjadrila sa Agáta. Keďže je verejne známa, mala by vážiť slová. V konečnom dôsledku to, že ju vtedy potrápil kašeľ a zvýšená teplota ešte neznamená, že bola pozitívna.

Agáta Hanychová si myslí, že mala koronavírus. V čase, keď v našich končinách ešte nebol. Zdroj: Instagram A.H.