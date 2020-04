Rozvod Prachařa a Hanychovej na spadnutie: Návšteva právnika... Čo bude s dcérou a domom?!

PRAHA – Už je to takmer rok, čo sa prevalila kríza v manželstve Agáty Hanychovej (34) a Jakuba Prachařa (36). Hoci to chcela modelka spočiatku uhrať na žart, opak bol pravdou a dvojica šla napokon od seba. Ešte donedávna tvrdila, že rozvod je pre ňu len nepodstatná pečiatka, no zrejme to prehodnotila a navštívila právnika. Rozvod je tak na spadnutie a súdiť sa budú o dcérku Miu a dom!

V ich prípade už je to definitívne. Kým spočiatku vyzerali, že im to klape, pred rokom sa prevalila kríza a potom to šlo s nimi dole vodou. Jakub Prachař si už dokonca za Agátu Hanychovú našiel náhradu v podobe modelky Denisy Dvořákovej. Aj tmavovláska to skúšala v novom vzťahu, no nevyšlo jej to. S rozvodom sa ani jeden nikam neponáhľal, čo potvrdzujú aj slová čoskoro bývalej pani Prachařovej.

„Zatiaľ nie je nič podané, ale nie je kam sa ponáhľať. Ide len o úradnú pečiatku. S rozvodom obaja počítame,“ tvrdila pre extra.cz ešte začiatkom februára. Teraz však už spieva inú pesničku a bola za právnikom. „Áno, rozvádzam sa, ale viac sa k tomu momentálne vyjadrovať nechcem,“ povedala pre blesk.cz. Čo však stojí za jej náhlym rozhodnutím podať žiadosť, zatiaľ nevedno.

Jedno je však isté, keď Prachařovcov rozvedú, sú bude musieť rozhodnúť aj o osude ich spoločného domu, ktorý si nechali postaviť počas manželstva a tiež o starostlivosti o ich dcéru Miu. „Musia vyriešiť a skúsiť sa dohodnúť, ako to bude s Miou. Tiež musia vyriešiť, čo bude s domom, ktorý spoločne počas manželstva postavili,“ vyjadril sa zdroj. Pre dobro a duševnú pohodu všetkých by bolo najlepšie, keby dokázali dospieť k dohode.

Už teraz spolu dokážu ako-tak vyjsť, najmä čo sa týka ich dvojročného anjelika. „Jakub sa stará o dcéru skvele, pravidelne si ju berie a myslím, že to, čo v tomto ohľade nefungovalo, teraz funguje skvele. S Jakubom sme zodpovední rodičia a myslím, že aj keď nie sme spolu, dokážeme si vo všetkom vyjsť v ústrety. Som rada, že aj keď nám manželstvo nevyšlo podľa predstáv, vieme sa ako dospelí ľudia slušne dohodnúť,“ tvrdila ešte vo februári, a tak je možné, že budú fungovať na základe dohody aj naďalej. Čo sa však domu týka, ktovie. Buď ho dvojica predá a peniaze si rozdelia, alebo si ho nechá jeden z ešte stále manželov a toho druhého vyplatí.