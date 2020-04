Obrovský žiaľ exmarkizáčky: Zasiahla ju smrť... Samovražda!

Sympatickú tmavovlásku si ľudia pamätajú z drsnej markizáckej reality šou Farma. Rodáčka z Považskej Bystrice priznala i to, že prežívala ťažké psychické problémy, s ktorými sa musela vyrovnávať. Prezradila aj to, že brala antidepresíva. O svojom osude sa rozhodla prehovoriť aj pred fanúšikmi a dokonca s kamarátom založila na sociálnej sieti podpornú skupinu pre ľudí s podobnými problémami. Práve v tejto skupine sa dozvedela smutnú správu, ktorá ju zasiahla.

Lula Gachulincová sa netají tým, že brala antidepresíva. Zdroj: Instagram L.G.

„Som strašne smutná, vytočená, neviem ani, ako to mám nazvať. V skupine Úzkosti a panická porucha na Facebooku, ktorú sme s kamarátom založili kvôli tomu, aby sme si navzájom pomáhali ohľadom úzkosti a panickej poruchy, tak napísala tam dneska baba jedna ráno, že jedna členka našej skupiny sa zabila,“ rozhovorila sa Gachulincová na Instagrame.

Smrť členky sa sympatickej exfarmárky dotkla a rozhodla sa ľuďom prehovoriť do duše. Všimla si totiž, že pri príspevkoch dnes už zosnulej ženy bolo množstvo nenávistných komentárov. „Pozerala som si komentáre, aké jej boli písané na jej problémy, ktoré tam písala. Ja som jej tiež raz písala, podporila som ju, ako sa aj patrí a veľa ľudí v tej skupine jej písalo veľmi zlé komentáre a ja si myslím, že to je úplne jedno, či ten človek trpí úzkosťou, panickou poruchou alebo je psychicky labilnejší alebo...“ vysvetlila Lula.

S kamarátom založila skupinu na podporu ľudí s podobnými problémami. Dnes sa však dozvedela smutnú správu. Zdroj: Instagram L.G.

Apeluje na ľudí, aby si vopred premysleli, než niečo niekomu napíšu. Ako veľmi môžu svojimi slovami druhému ublížiť. „Vy si vôbec neuvedomujete, akú máte silu, keď ten komentár píšete. Vy ho napíšete z nejakej zlosti a dáte ju do toho človeka. A je to vec, ktorá by vás vôbec ani len nemala zaujímať. Nesúďte, môže to vyústiť do niečoho takéhoto, aby si mladá, pekná baba vzala život a nechala po sebe dieťa. Aj teraz by ste ju možno zhanili za to, že je nezodpovedná a ušla od problémov. Ale ja si ani neviem predstaviť, koľko bolesti musela mať v sebe na to, aby spáchala takýto čin sama na sebe,“ hovorí so smútkom v hlase exfarmárka.

Rozprávala aj z vlastnej skúsenosti. I ona si mnohokrát pod svojimi príspevkami prečítala nenávistné komentáre či správy od ľudí, ktorí sa skutočne zaujímali o to, do čoho ich nič. Vyzýva ľudí, aby namiesto hejtovania radšej chválili a uberali sa pozitívnou cestou. „Prosím vás, chváľte to, čo sa chváliť dá. Nemusíte kritizovať každú hovadinu, aj keď ju vidíte. Nechajte toho človeka žiť, pokiaľ vás neohrozuje alebo neuráža. Chváľte to, čo vidíte, že treba pochváliť,“ odkazuje verejnosti zlomená markizáčka.