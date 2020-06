Exmarkizáčka otvorene o prvom sexe: Bolo to dosť zlé... TOTO sa mi má páčiť?!

BRATISLAVA - Dostala otázku na telo! Lucia Gachulincová (25) sa do povedomia slovenskej verejnosti dostala pred štyrmi rokmi ako súťažiaca markizáckej reality šou Farma. Vďaka svojmu účinkovaniu v televízii si našla veľkú základňu fanúšikov, ktorí ju dodnes sledujú na sociálnych sieťach. A práve tam tmavovláska dostala skutočne intímnu otázku. Otvorene prehovorila o prvom sexe!

Lucia Gachulincová sa so svojimi fanúšikmi na sociálnych sieťach pravidelne delí o všetky detaily zo svojho súkromného aj pracovného života. Najnovšie svojim priaznivcom dala možnosť pýtať sa jej otázky, ktoré ich zaujímajú. No až takúto intímnu asi zrejme nečakala.

Do schránky na Instagrame jej totiž dorazila otázka: „Mala si už pohlavný styk? Ak áno, bolelo ťa to?“ No Lula neváhala odpovedať. „Mám 25, pre Kristove rany. Ja som už dávno za týmto teenegerským struggle (boj, pozn. red.),“ odpovedala na rovinu Gachulincová, čím pýtajúcemu sa dala jasnú odpoveď.

No rovno si na svoje "poprvé" aj zaspomínala. Nebola to vraj vôbec žiadna sláva... Práve naopak! „Ale prvýkrát to bolo dosť zlé, úplne som rozmýšľala, že čo na tom všetci vidia, že toto sa mi má páčiť a toto hýbe svetom WTF?“ podelila sa o svoju skúsenosť Lula.