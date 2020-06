Ďalšia silikónka! Markizácka kráska išla pod nôž: Má nové prsia, ale... žiadne bomby!

BRATISLAVA - Lucia Lula Gachulinová, známa z markizáckej Farmy, podstúpila včera operáciu pŕs. zaradí sa tak do plejády známych tvárí, ktoré sa pýšia silikónovými hrudníkmi. No brunetka zostala pri zemi a neobjednala si žiadne mega bomby.

Lucia Gachulincová sa podrobila operácii pŕs. Svojich fanúšikov o tom informovala na Instagrame po zákroku. „Tak ja mám po operácii, nechcela som vás tým zaťažovať, resp. seba zaťažovať, lebo viem, že by mi prišlo veľa správ a možno by som sa ešte viacej bála, ale už to mám za sebou a fakt sa z toho teším,” povedala Lula a následne zdôraznila, že je rada, že to už má za sebou.

Zdroj: Instagram llnzz

Rovnako ako po každej operácii, aj po zväčšení pŕs cíti žena bolesť a necíti sa príliš príjemne. „Bolieť to bolí, je to ako silná, naozaj silná svalovica,” prezradila brunetka. Najhoršia pre ňu ale bola dnešná ranná cesta domov. „Už som doma a tieto výtlky na cestách, to vážne? Ten týpek, čo spravuje tieto cesty, mal by si dať spraviť nové prsia a skúsiť sa previezť po Bratislave,” rozhorčila sa bývalá farmárka.

Ako Lula prezradila, prsia si dala urobiť primerane k postave. Nesiahla teda po obrovských implantátoch, ale po strednej veľkosti. Konkrétne 295 mililitrov.