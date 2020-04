Exmarkizáčka sa stala obeťou nechutného podvodu: V slzách kvôli smrti, ale... TOTO je hyenizmus!

Lula Gachulincová, ktorá sa predstavila v markizáckej šou Farma, sa netají tým, že v minulosti trpela depresiami. Aj preto sa rozhodli s kamarátom založiť facebookovú stránku pre ľudí s podobnými problémami. Minulý týždeň sa prihovorila svojim priaznivcom so slzami v očiach s tým, že sa dozvedela o smrti jednej z členiek. „Som strašne smutná, vytočená, neviem ani, ako to mám nazvať. V skupine napísala dneska baba jedna ráno, že jedna členka našej skupiny sa zabila,“ prehovorila Gachulincová na Instagrame.

Lula Gachulincová sa minulý týždeň trápila, kvôli smrti jednej z členiek podpornej skupiny. Zdroj: Instagram L.G.

Smrť členky Lulu vyviedla z miery a snažila sa ľuďom vysvetliť, aké dôležité je ľudí s takýmito problémami podporiť. To však ešte netušila, že sa trápi zbytočne. Neskôr sa totiž dozvedela, že celá smrť a správa o samovražde bola len výmysel. Dokonca priamo od tej, ktorá údajne umrela. „Ja som to ani neskúmala, že by si to niekto vymyslel, ani mi nikdy nenapadlo, že by si niekto vymyslel vlastnú smrť,“ povedala nám exfarmárka. Ako však prišla na to, že ide o podvod?

„Účastníkom tej skupiny začali byť niektoré veci podozrivé. Všimli si, že to dievča, ktoré napísalo, že tá členka zomrela, že si založilo profil len deň predtým. A nemala tam ani pravé meno, ani fotku, ani nič. To falošné dievča začalo písať mnohým ľuďom z tej skupiny o tom, že tá Janka, ktorá zomrela, chcela dostať len pomocnú ruku od našej skupiny a že to nedostala, a preto sa zabila, škoda jej je a takéto veci. Dokonca písala aj mne, na čo som jej napísala, že je to strašné, že ma to mrzí,“ opísala nám situáciu tmavovláska. .

Ako nám prezradila, údajná zosnulá bola tehotná a nachádzala sa v ťažkej situácii. Stála pred rozhodnutím, ci si dá dieťa buď zobrať, no lekár jej to neodporúčal, keďže bola kardiopacient a mala strojček na srdci, alebo si ho nechať, no nebolo isté, že prežije. „Ľudia jej tam začali písať, že by nemala mať dieťa, keď je v takom zlom psychickom rozpoložení a že lekári jej vedia poradiť. A na to si toto vymyslela a potom si ten falošný účet všetkých zablokoval,“ prezradila pre topky.sk exmarkizáčka.

Lula Gachulincová napokon zistila, že šlo podvod. Klamať pritom mala tá, ktorá údajne umrela. Zdroj: Instagram L.G.

Celá situácia prišla rodáčke z Považskej Bystrice veľmi ľúto. Jednak z hľadiska toho, že ju vôbec niekto takto nechutne oklamal, na strane druhej kvôli ľuďom, ktorých zo skupiny s kamarátom vyradili. „Mňa to aj veľmi mrzelo, lebo sme zo skupiny vyhodili tých ľudí, ktorí jej tam písali nie veľmi dobré komentáre, že nevedia podporiť človeka. Potom som sa aj ja ospravedlnila tomu človeku, ktorého sme vyhodili. Ale fakt som nemohla čakať, že sa skrátka niekto pokúsi o takýto čin,“ uviedla pre náš portál.

Čo sa napokon stala so spomínanou Jankou, ktorá si vymyslela vlastnú smrť a správu o nej rozšírila v skupine pod falošným profilom? „Tá už v skupine nebola. Iba ju videli aktívnu na Facebooku a v iných skupinách, čiže žije. A ten falošný profil sa zo skupiny vlastne vylúčil sám, takže tam už je momentálne všetko po starom,“ ozrejmila Lula. V skupine tak ostali ľudia, ktorí si nevynucujú pozornosť takýmito spôsobmi.