KORONAVÍRUS obmedzuje už aj Katku Koščovú: Finančná tieseň... Hádam prežijeme!

Koronavírus narúša zabehnuté koľaje a plány aj známym tváram. Medzi nich patrí aj prvá víťazka slovenskej Superstar Katarína Koščová, ktorá už roky žije v Prešove s manželom a hoci o nej počuť sporadicky, stále spieva a vystupuje. To je však momentálne na ústupe, keďže koncerty museli obmedziť kvôli koronavírusu všetci umelci.

V prípade rodáčky z Prešova sa to dotklo aj ich finančnej stránky a rodinných plánov. „Je to zaujímavé, pozorovať, čo sa deje. Plánovali sme si v auguste dovolenku v Paríži, o týždeň sme mali letieť do Londýna, bol to darček pre mamku na 60-ku. Do toho sme kúpili minulý mesiac auto a nestihli sme predať staré, objednali sme si nové stoličky - tonetky, sakra! Keby som vedela, čo príde, nič z toho by sme nespravili. Ani auto, hoci bolo treba, ani stoličky - dajako by sme zošrubovali tie staré hádam,“ píše na svojom facebookovom profile speváčka.

Katka priznala, že im to urobilo škrt v rodinnom rozpočte. Využitie financií mali rozrátané a presne im to vychádzalo. Teraz je však všetko inak a Koščová s manželom sa tak ocitli vo finančnej tiesni. „Mali sme to vyrátané. Mali sme hrať, v apríli a máji malo byť turné, pekne sa nám plnil kalendár, po rokoch sme neboli v strese, ako budeme vykrývať ktorý mesiac. A tak sme si dnes vyrátali, koľko nám vydrží rezerva a koľko vieme ušetriť tým, že sme doma. Nejako prežijeme, hádam, pomôžeme si v rodine, hádam...“ dúfa Katka, ktorá si však kladie otázku, čo celá táto situácia napokon urobí s ľuďmi.