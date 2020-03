KORONAVÍRUS nešetrí ani Evu Mázikovú: Zasiahla ju smrť... Ostali jej len oči pre plač!

MNÍCHOV – Ani celebrity koronavírus neobchádza a v tejto situácii sú si všetci rovní. Mnohé známe tváre už patria do ohrozenej skupiny a výnimkou nie je ani svojská a energická speváčka Eva Máziková (70), ktorá už roky žije so svojím manželom v Bavorsku. Nedávno sa prihovorila svojim fanúšikom, aby ich vyzvala k zodpovednosti. Zároveň priznala, že vírus jej vzal blízkych!

Naprieč zemeguľou zúri koronavírus, ktorý má v zahraničí na svedomí už niekoľko obetí. Práve teraz je najdôležitejšia zodpovednosť a dodržiavanie opatrení, k čomu vyzýva aj energická speváčka Eva Máziková. „Pomáhajte lekárom tým, že naozaj budete počúvať to, čo lekári povedia. Ostaňte doma, nechoďte v skupinách von, pretože tým pomôžete lekárom a tým rýchlejšie korona odíde,“ odkazuje rodáčka z Galanty.

To však nie je všetko, nezabudla sa poďakovať lekárom, sestričkám a všetkým, ktorí v týchto neľahkých časoch pomáhajú, ako sa dá. „Dnes je ten deň, keď by som sa chcela poďakovať všetkým lekárom, všetkým sestričkám, všetkým predavačom, všetkým policajtom... Všetkým tým ľuďom, ktorí riskujú svoj život a chcú nám pomôcť. Pomôcť v tom, aby sa korona nerozširovala,“ hovorí Máziková.

Vždy energická, veselá speváčka plná humoru však potom šokuje svojím vyjadrením a úsmev na perách jej mrzne. „Ja som zatiaľ zdravá, naši priatelia z Talianska, žiaľbohu, už nie sú medzi nami. Je to strašné, nechcem o tom hovoriť, lebo sa hneď rozplačem,“ vysvetľuje Eva, ktorej koronavírus vzal blízkych. Napriek tomu, že je zdravá, patrí do ohrozenej skupiny a musí na seba dávať o to väčší pozor.