Obavy Katky Koščovej: Pred domom sa objavil cudzí muž a... Je normálny?!

Prvá slovenská Superstar prijala pozvanie od herca Števa Martinoviča do jeho call show Home sweet home. Rozprávali sa o korone, karanténe a ako to celé Katka zvláda. Tá sa pochválila zážitkom, ktorý ju približne pred 2 – 3 týždňami poriadne prekvapil a po slovách neznámeho muža ju premkli obavy.

Katka Koščová prijala pozvanie do call show Števa Martinoviča. Zdroj: youtube/Instagram

Katka Koščová žije so svojím manželom a dvomi synmi v malej dedinke Kuková v okrese Svidník. Jedného dňa sa im pri plote zjavil cudzí muž. „Joj, to vy ste tota Koščová?“ A ja hovorím, že hej. A on „Joj, ta konečne!“ Že už bol trikrát v našej dedine zisťovať, kde bývam, že kde mám totu vilu. Vilu? Pozerám na tú našu haraburdu, my sme kúpili taký starý dom,“ opísala stretnutie speváčka. Už to, že ju niekto v jej bydlisku hľadal trikrát, je na pováženie a v človeku sa prirodzene prebudí strach.

Ako prezradila, tak pán bol jej fanúšik, hoci z neho napokon vyliezlo, že počúva metal, a chcel sa s ňou odfotiť. Tak Katka privolila, no nezabúdala na bezpečnosť. „Vravím, však dobre, ale rúško máte? A on, že s rúškom?“ povedala dvojnásobná mama, ktorú šokovalo, že v čase, keď sú rúška pri stretnutia s cudzími povinné, on ho zjavne nepotreboval.

Čo ju však prekvapilo ešte viac, neznámy muž bol veľmi kontaktný a na fotke sa chcel ešte aj objímať. „A moja mamka akurát stála na záhrade a hovorím si dofrasa. S mojom mamou sme sa doteraz stretávali naozaj len s tými rúškami a príde nejaký úplne cudzí človek, čo netuším vôbec skade prišiel a on sa chce odfotiť. A potom ma chcel ešte objať na tej fotke. Preboha, ja som tri mesiace moju mamu neobjala, naozaj sa nehnevajte, ale nebudem sa tu s vami,“ vysvetlila, ako sa situácia vyvinula. Pre rodáčku z Prešova to bol zaujímavý zážitok, no zrejme by sa zaobišla aj bez toho. Veď bezpečnosť a zdravie sú teraz na prvom mieste.