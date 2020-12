Prvá víťazka SuperStar Koščová sa trápi kvôli rakovine: Chemoterapia nie je možná… Liečba stojí 70-tisíc ročne!

PREŠOV - Katarína Koščová (38) sa do povedomia verejnosti dostala pred 16 rokmi ako historicky prvá víťazka speváckej šou SuperStar. A aktuálne sa svoje verejné povedomie snaží využiť na dobrú vec. Jej veľmi dobrá kamarátka totiž bojuje so zákernou formou rakoviny. Chemoterapia v tomto prípade nie je možná... Nádejou je len biologická liečba. Tá však stojí 70-tisíc eur ročne!

S prosbou, ktorá má trpkú príchuť, sa speváčka obrátila na svojich fanúšikov na sociálnej sieti Facebook. So zákernou chorobou bojuje jej veľmi dobrá kamarátka Mirka. No lekári jej, bohužiaľ, diagnostikovali taký druh rakoviny, ktorý sa nedá liečiť chemoterapiou. Stále je tu však nádej.

„Možnosť je len biologická liečba, ktorá vychádza cca 70-tisíc ročne,“ napísala ustarostená kamarátka. Lekári mladej žene navrhli imunoterapiu, ktorú však jej poisťovňa neprepláca. Nový liek, ktorý by mal Mirke pomôcť zdolať toto ochorenie, je na jej diagnózu schválený len v USA. V Európe je zatiaľ len v procese schvaľovania.

Ako sa píše na stránke ludialudom.sk, liečba by mala trvať 2 až 3 roky. Každých 21 dní potrebuje dostať dávku liečiva, ktorého cena je 4080 eur. To znamená, že pokiaľ zdravotná poisťovňa po nejakom čase neumožní mladej žene financovanie tohto lieku, jej rodina bude potrebovať aspoň 70-tisíc eur na jeden rok liečby.

„Dve parádne detiská, jeden super muž, krásna rodina...“ napísala Kočšová, ktorá sa spolu s kapelou rozhodla, že všetky peniaze, ktoré získali z predaja lístkov na Vianočný koncert, venujú práve chorej žene. „Vieme, že ste nás chceli podporiť a ste úplne úžasní, že ste si kúpili toľko lístkov na Vianočný koncert, ale rozhodli sme sa po dohode s kapelou a technikmi, že všetky peniažky, ktoré nám prišli za tento koncert, posielame Mirke na Ľudia Ľuďom,“ napísala Katka.

„Je množstvo ľudí, ktorí potrebujú pomoc a mnohokrát naozaj stačí poslať po eure, ono sa to nazbiera a niekomu sa nesmierne uľaví,“ vyzvala svojich fanúšikov Katka, ktorá spolu so svojou kapelou prispela mladej mamičke sumou 3 460 eur. Ak by ste jej chceli pomôcť aj vy, môžete tak urobiť prostredníctvom transparentnej zbierky»