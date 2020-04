FOTO Koščová v strachu: Zásah polície aj pyrotechnikov u nej doma... BOMBA!

Postaral sa o to neznámy predmet, na ktorý narazila v záhrade jej sestra počas vysádzania nových stromčekov. To sa mohlo v sekunde skončiť tragédiou. Speváčka a jej rodina preto ihneď skontaktovali políciu a v ich záhrade sa rozbehla nevídaná akcia. „Aj vy sa máte bombovo?” napísala na sociálnej sieti Katka a pridala aj fotografiu kovového predmetu trčiaceho zo zeme.

Katku Koščovú vystrašil predmet trčiaci zo zeme v jej záhrade. Zdroj: Instagram K.K.

Polícia následne dom obohnala výstražnou páskou a do skúmania sa pustili pyrotechnici. Tí po prvom preskúmaní kovového obalu nevedeli identifikovať, na čo presne sa pozerajú, a nález zobrali na ďalšie prešetrenie. „Hurá, nie je to bomba. Je to niečo iné, ale nikto nevie čo. Pyrotechnici si to odniesli, ale vraveli, že to vyzerá ako stará mína, že chápu, že sme ich zavolali,” aktualizovala speváčka informácie na svojom Instagrame.

V záhrade sa často hrávajú aj Koščovej deti. Zdroj: Instagram K.K.

Bývalá víťazka SuperStar môže hovoriť o veľkom šťastí, keďže v záhrade sa pravidelne hrávajú aj jej deti. I keď ju neznámy predmet určite poriadne vydesil, po niekoľkých týždňoch domácej karantény aj toto, zdá sa, berie ako akési spestrenie programu. „Také vzrúšo v týchto časoch. Úplne sme pookriali,” uzavrela s humorom po skončení zásahu, keď si mohli všetci konečne vydýchnuť.