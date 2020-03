Twiinsky v európskom ohnisku koronavírusu: Opis situácie v Taliansku a... Otec musí ísť do karantény!

Veronika, cez víkend ste sa vrátili z Talianska, kde ste trávili niekoľko dní u tvojej sestry, Daniela, ty tam aktuálne žiješ. Aká je tam situácia? Panikária rovnako ako my a susedné Česko?

D: Ľudia tu vôbec nepanikária. Žiadne vybrakované potraviny, dokonca tu ani nikto nechodí s rúškom.

V: Nie, nemám pocit, že by Taliani nejako stresovali a už dupľom nikto nevykupuje potraviny ako u nás. Tiež sme to riešili, že preboha, doma aká panika. Oni to tam naozaj zatiaľ nijako výrazne neriešia.

Veronika, plánujete sa tam s rodinou vrátiť aj napriek odporúčaniam necestovať do zahraničia?

V: My do Talianska za sestrou ešte určite pôjdeme, teda pokiaľ budú lietať lietadlá a nedajboh sa neporušia nejaké lety.

A čo Daniela? Nepremýšľali ste, že by sa na nejaký čas vrátila na Slovensko?

V: Zatiaľ nie, Danielka určite zostáva v Neapole. Pôvodne s malou aj so Stankom mala letieť v marci na repre, ale nakoniec bude letieť on sám a Dadka tam zostane. Keď tak, my pôjdeme za ňou, teda dúfam, aby tam nemusela zostať sama.

D: Tak. Plánovali sme ísť koncom marca s malou na Slovensko, ale práveže pokladám za bezpečnejšie zostať tu. Nechcem riskovať cestu domov a ťahať Lindu po letiskách.

Zdroj: Instagram DN

Preberali ste, čo by sa stalo, pokiaľ by nákaza prepukla aj v Neapole?

V: Danielka s malou celkovo nechodí veľmi medzi ľudí. Ako som spomínala, zatiaľ sme si vyšli iba raz. V podstate chodia von iba okolo domu, kde nikto nie je, a tam sa prechádzajú.

D: Tu dole na juhu Talianska, konkrétne v Neapole, je, myslím, jeden potvrdený prípad. Ale vôbec nepanikárime. Naozaj sme väčšinou času doma, sem-tam ideme do mesta pokočíkovať.

Veronika, ako to vyzeralo v Taliansku na letisku počas toho, ako ste odchádzali domov?

V: V Neapole je malé letisko a náš let bol večerný. Bolo tam málo ľudí, ale možno to bolo práve tým časom. S rúškami som tam videla len asi dvoch ľudí, inak sa tam všetci pohybovali bez nich.

Riešili ste aj nejaké preventívne opatrenia?

V: Určite sa treba vyhýbať davom. Možno taká rada, na ktorú sa veľmi zabúda – čistiť si každý deň telefóny. Lebo ľudia síce väčšinou dodržiavajú hygienu, ale málokto si očistí mobil, na ktorom sa toho dokáže nahromadiť kopa...

D: Samozrejme, dbáme na hygienu, ale to my stále. A my tiež každý deň dezinfikujeme mobilné telefóny, človek ich hocikde položí... Športoví lekári odporučili hráčom z bezpečnostného hľadiska nejesť vonku v reštauráciách, čiže doma pravidelne varím. Tatino letí v sobotu domov a práve mu nariadili dvojtýždňovú domácu karanténu. Verím, že to rýchlo prejde a všetko bude ok.