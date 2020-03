Nezodpovednosť slovenských celebrít? Takto sa pred koronavírusom chránia svetové hviezdy!

USA/TALIANSKO - Majú milióny fanúšikov, ktorým sa snažia ísť príkladom. Na rozdiel od slovenských celebrít ako Dara Rolins či twiinska Veronika Nízlová, ktoré na karanténu akosi "pozabudli", svetové hviezdy majú situáciu viac pod palcom. Nieže by sedeli doma, no na cestách sa chránia, ako sa len dá.

Koronavírus sa už rozmohol v 99 krajinách sveta a denne nás zaplavujú správy o nových nakazených, ale žiaľ i obetiach. Niet sa čo čudovať, že sa vírus stal postrachom i pre známe celebrity, ktorých práca často zahŕňa i ďaleké cesty.

Niektoré z nich si však z nákazy príliš vrásky nerobia. Za nedodržanie dvojtýždennej domácej karantény si už vyslúžila kritiku Veronika Krúpa Nízlová, ktorá sa vrátila z Neapolu. Najnovšie sa do nepriazne dostala aj speváčka Dara Rolins, ktorá si to hneď po prílete z Ameriky namierila na koncert.

Svetové hviezdy sú na tom lepšie

No zdá sa, že svetové hviezdy berú situáciu o niečo zodpovednejšie. Niektoré z nich sa rozhodli ísť svetu príkladom a štýlové doplnky tak vystriedali respirátory. Už prvý pohľad na sociálne siete však prezradí, že hviezdy sa za ne rozhodne nehanbia.

Jednou z nich je aj známa herečka Gwynweth Paltrow, ktorá sa fanúšikom prihovorila počas svojej cesty do Paríža. „Paltrowová skrátka ide do toho a bude v lietadle spať s touto vecou. V tomto filme som už bola,” poznamenala rázne blondínka, ktorá sa na palube lietadla zvečnila s respirátorom na tvári. Následne verejnosť vyzvala, aby sa všetci taktiež chránili. „Buďte opatrní. Nepodávajte si ruky. Často si ich umývajte.”

Plán Gwyneth Paltrow na palube lietadla je jasný. Zdroj: Instagram G.P.

Podobný záber len pár dní predtým uverejnila na svojom Instagrame aj topmodelka Bella Hadid, ktorá mala taktiež namierené do Paríža na tamojší fashion week. Fotografia krásky si vyslúžila už viac ako 800-tisíc "lajkov". Svojim fanúšikom dobre radí aj megaslávna Kim Kardashian, ktorá apeluje na umývanie rúk a používanie prípravkov na báze alkoholu.

Kim Kardashian vyzerá svetovo asi vo všetkom. Zdroj: Instagram K.K.

Ešte ďalej zašla speváčka Bilie Eilish. Tá si ústa prekryla rúškom s logom svetoznámeho módneho domu a do detailov ho zladila so svojím oblečením. Nápad to bol pekný, no sieťovaný materiál ju ochráni asi len pred bleskom fotoaparátu. Speváčkino posolstvo sa však už šíri sociálnymi sieťami.

Billie Eilish viac ako na ochranu stavila na zvučnú značku. Zdroj: Instagram B.E.

Úplne odlišnú formu ochrany zvolila najznámejšia módna blogerka sveta Chiara Ferragni. Talianka sa totiž nachádza v jednej z oblastí, ktoré patria k najviac zasiahnutým. Mama malého Lea sa radšej parížsky týždeň módy rozhodla zo svojho programu vypustiť a zostala rovno doma. Navyše zverejnila videá, v ktorých opisuje aktuálnu situáciu a svojich viac ako 18 miliónov fanúšikov vyzýva, aby prispeli do spoločnej zbierky, ktorej cieľom je vývoj vakcíny proti novému vírusu.

Chiara Ferragni sa cestovaniu vyhýba a vyzýva fanúšikov na finančnú zbierku. Zdroj: Instagram Ch.F.

Ktoré ďalšie známe tváre cestujú s rúškami a respirátormi, zistíte v našej galérii vyššie.