Radikálna zmena Twiinsky: Dlhé vlasy sú fuč... FOTO Wau, nemá ich ani po plecia!

BRATISLAVA - Nový účes, nový chlap? Ale kdeže! Zrejme každá žena už v živote zažila obdobie, kedy zatúžila po zmene svojho vzhľadu. Najnovšie to nedalo ani Veornike Krúpa Nízlovej (33), ktorá sa rozhodla pre naozaj nečakané prekvapenie. Zhodila predĺžené vlasy a... Wau, to je šupa!

Po tom, čo sa začala Daniela Nízlová venovať materským povinnostiam a presťahovala sa do talianskeho Neapolu, jej sestra Veronika sa rozhodla na istý čas naštartovať sólovú spevácku kariéru. Meno si zmenila na umelecký pseudonym Vebi, to však nie je jediná zaujímavá novinka z jej života. Najnovšie totiž prišla o drvivú väčšinu svojich vlasov.

Dlhá hriva je už fuč, brunetka poriadne šokovala, keď na sociálnu sieť začala pridávať najnovšie zábery. Príčesky odhodila do zabudnutia a aktuálne sa pýši podstatne kratšími vlasmi. Jej koruna krásy siaha tesne pod uši, no nezdá sa, že speváčka by za svojimi kaderami smútila. „Zmena je život,” napísala k svojej prvej fotografii s krátkym vzdušným zostrihom, neskôr sa ešte pochválila snímkou v plavkách a vidno, že si svoje nové ja naplno užíva.

Veronika z Twiins sa pochválila krátkymi vlasmi. Zdroj: Instagram V.N.

Speváčka stavila na krátky svieži zostrih. Zdroj: Instagram V.N. ​

Evidentne je jedinou vecou, ktorá jej teraz chýba, to, aby sa upokojila situácia okolo koronavírusu. „Prosím, už nech sa všetko ukľudní a môžem letieť konečne niekde do tepla,” vyjadrila sa Vebi, ktorej nový vzhľad mimoriadne pristane a hoci pri ňom zrejme nezostane dlho, treba uznať, že ide o naozaj sviežu zmenu!