Kočnerova psychologička si zavarila: Radikálny krok televízie... V markizáckej šou dostala STOPku!

BRATISLAVA - Len včera sme informovali o tom, že Jana Štefániková, ktorá pomáhala pri výrobe šou Svadba na prvý pohľad ako psychologička, je zapletená do kauzy s Mariánom Kočnerom. Dnes by ste ju na stránkach Markízy hľadali už márne...

Jana Štefániková je televíznym divákom známa najmä z projektu Svadba na prvý pohľad. Tam bola súčasťou štvorčlenného tímu expertov, ktorí mali za úlohu vybrať páry, ktoré sa k sebe hodia natoľko, aby v rámci kontroverznej šou vstúpili do manželského zväzku a naučili sa spolu žiť. Psychologičkino meno však zarezonovalo aj v stredajších Televíznych novinách po tom, ako sa prevalilo, že informácie z výsluchu dvoch chovankýň zariadenia Čistý deň posúvala Mariánovi Kočnerovi.

Jana Štefániková je zapletená do kauzy s Mariánom Kočnerom

Markíza ju vymazala

No a zdá sa, že to bol dôvod, aby dala televízia od problematickej psychologičky ruky preč. Jej fotografia a profil totižto zo stránky, ktorá sa venuje spomínanej šou, zmizli. Či sa tak stalo práve kvôli čertvej kauze, v ktorej je Štefániková zapletená, sme sa snažili zistiť priamo v Markíze. Do uzávierky sa nám však vyjadrenie získať nepodarilo.

Jana Štefániková už na stránke Markízy nefiguruje. Zdroj: TV MARKÍZA

Šou Svadba na prvý pohľad sa skončila iba vo štvrtok, no už teraz sa pilne pracuje na príprave druhej série a momentálne prebiehajú výberové kolá. Otázkou zostáva, či Štefániková naďalej zostane súčasťou tímu odborníkov.