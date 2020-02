Voľby 2020 v podaní celebrít: Stratený občiansky, tlačenica vo fronte a... tento zablúdil!

SLOVENSKO - Kto sa dnes neodfotil pri volebnej urne, ako by ani neexistoval. Aj takouto formou sa tváre slovenského šoubiznisu snažili povzbudiť svojich fanúšikov, aby odovzdali svoj hlas v prebiehajúcich parlamentných voľbách.

Celé Slovensko dnes s napätím očakáva, ako dopadnú prebiehajúce parlamentné voľby. K tomu, aby ľudia využili svoje volebné právo, sa snažia verejnosť nabádať aj tváre z televíznych obrazoviek či pódií. Aby išli príkladom, niektoré z nich sa rozhodli prostredníctvom sociálnych sietí podeliť o zábery priamo z volebných miestností. Pozrite si ich v našej galérii. Nie všetkým to však vyšlo podľa plánov...

Na tieto voľby len tak nezabudnú

Poriadne nepríjemnosti čakali na moderátorku Miriam Kalisovú (34). Tá si na poslednú chvíľu uvedomila, že svoj občiansky preukaz niekde stratila. Keďže však bola pevne rozhodnutá odovzdať svoj hlas, namiesto príjemnej soboty ju čakalo vysedávanie na polícii, aby veci napravila a mohla sa volieb zúčastniť. Do rady sa síce musela postaviť dohromady trikrát, nakoniec však úspešne odvolila. „S pasom sa ísť voliť nedá," podelila sa ešte o skúsenosť s tými, ktorí by tak chceli skúsiť.

Miriam Kalisová usela ešte pred odvolením bežať na políciu. Zdroj: Instagram

Miriam Kalisová zistila, že s cestovným pasom jej odovzdať hlas nedovolia. Zdroj: Instagram

Úsmevnú situáciu zažil aj čerstvý porotca SuperStar Marián Čekovský (42). Hudobník si rovno pomýlil miesto, kde mal hlas odovzdať. Vybral sa totiž do areálu Univerzity veterinárneho lekárstva, a až tam zistil, že tam nepatrí. Musel sa teda pobrať hľadať správne miesto, kde je zaregistrovaný. Čekymu to náladu nepokazilo a krátko na to sa už prihlásil svojim fanúšikom s tým, že si svoju občiansku povinnosť splnil.

Manrián Čekovský nakoniec našiel správne miesto. Zdroj: Instagram

Svoje hlasy sa rozhodli odovzdať aj Viktor (29) a Adela (39) Vinczeovci. Tí sa k urne v bratislavskej Karlovke vybrali v čase okolo obeda a museli si vystáť nemalý rad. To im však nevadilo. „V tomto rade veľmi radi," pripísal k záberu Viktor, ktorý sa z vysokého záujmu svojich "susedov" samozrejme tešil a dokonca už na jeho Instagrame rozbehol tipovačku, aká bude tohoročná účasť.

Viktor a Adela Vinczeovci sa tešili vysokej volebnej účasti. Nevadilo im ani čakať v rade. Zdroj: Instagram