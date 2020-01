Andrea Verešová šťastím bez seba: Dcéra Vanessa vyhrala olympiádu!

PLZEŇ - Topmodelka Andrea Verešová (39) a jej manžel Daniel Volopich (55) majú dôvod na radosť. Ich dcéra Vanessa totiž zažiarila na Zimnej olympiáde detí a mládeže, kde to všetkým natrela a vyjazdila si prvé miesto.

Od slávnej mamy síce do vienka dostala výnimočnú krásu, no Vanessa sa v šľapajach našej najznámejšej topmodelky veru kráčať nechystá. Už niekoľko rokov sa venuje snowboardingu a poctivo trénuje. Drina sa Vanesse vyplatila a na Zimnej olympiáde detí a mládeže, ktorá sa práve koná v Karlovarskom kraji, si vybojovala zlatú medailu.

Verešovej dcéra Vanessa získala prvé miesto na lokálnej olympiáde. Zdroj: Instagram A.V.

Ešte začiatkom roka to pritom pre mladú športovkyňu nevyzeralo ružovo. Zlodeji totiž ukradli Vanesse a jej bratovi snoubordy, na ktorých mali už čo-to odtrénované. Tesne pred súťažou si tak museli zvykať na nové dosky.

No ako sa zdá, ani to nedokázalo zastaviť talentovanú Vanessu. Zásluhy pritom pripisuje aj svojmu otcovi. „Pripravil mi poriadne rýchlu dosku,” pochvaľuje si čerstvá víťazka, ktorá by sa tomuto športu chcela venovať aj profesionálne. „Budem sa snažiť, aby som sa dostala až na veľkú olympiádu,” netají sa smelými plánmi.

Vanessa Volopichová by sa chcela dostať až na veľkú olympiádu. Zdroj: Instagram V.V.

Samotná Andrea pritom dcérin triumf nevidela, povzbudzovala však aspoň na diaľku. Na Vanessu čakajú ešte ďalšie disciplíny, a tak uvidíme, ako sa jej bude dariť.