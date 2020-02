Verešovej dcéra vyhrala preteky: Ľudia zúria... Diskriminácia kvôli menu?!

Len pred pár dňami sa vo Vítkoviciach konali Majstrovstvá Českej republiky vo freestyle snowboardingu, ktorých sa zúčastnila aj dcéra Andrey Verešovej. Vanessa skončila v kategórii slopestyle spomedzi dievčat na prvom mieste. Z chlapcov si na stupienok víťazov vyskočil Kubo Horneš.

Napriek tomu, že obaja zvíťazili vo svojej kategórii a dostali zlatú medailu, finančná odmena bola rozdielna. Kým Kubo dostal 6 000 Kč, Vanesse dali šek len na 2 500 Kč. A práve to sa nepáčilo mnohým komentujúcim.

Príspevok s víťazmi slopestylu rozprúdil búrlivú debatu. Zdroj: Facebook Czechsnowboarding

Pod príspevkom s víťazmi sa tak strhla búrlivá diskusia o tom, že Verešovej dcéru očividne diskriminujú. Veď prečo by mala dostať menej ako chlapec, keď obaja si museli svoje víťazstvo vydrieť? Ľudia v tom majú jasno. „Nie je prvé miesto, ako prvé miesto. Obaja sa umiestnili na prvom mieste, aj tak má Vanessa omnoho nižšiu finančnú odmenu. Asi len preto, že je dievča. Dievčatá majú predsa stáť pri sporáku a nie sa kukať na nejakú Ester Ledeckú a Evu Samkovú, však áno... Pán usporiadateľ, mali by ste sa hanbiť a túto jasnú nespravodlivosť okamžite napraviť. Alebo len nenávidíte baby, keď niečo dokážu a vyrovnajú sa chlapcom?“ vyjadril svoj postoj istý Jaroslav.

A za pravdu mu dávajú aj ďalší, ktorí bránia Vanessu a ženské pokolenie. Ako napríklad Marianna: „Je mi trápne za vás, tá rozdielna výška výhry je neospravedlniteľná a nevysvetliteľná. Verím, že raz to budem mojim dcéram rozprávať ako neuveriteľnú historku.“ Padol však aj názor, že nejde ani tak o to, že je dievča, ale skôr o to, z akej rodiny pochádza.

„Podľa mena, ktoré nie je práve obvyklé, je víťazka zrejme dcérou modelky Andrey Verešovej a bohatého právnika Daniela Volopicha. Takže práve oni finančný problém nemajú,“ tvrdí Antonín. Znamená to však, že nemá Vanessa nárok na rovnakú odmenu? Vyzerá to totiž tak, že už od detstva ľudia diskriminujú nežnejšie pohlavie, a to rozhodne pre deti nie je dobrý príklad. „Výsledok je taký, že to dievča má aj tak bohatú rodinu, takže prachy nepotrebuje? A po druhé, že je v poriadku, že za rovnaké umiestnenie má viac chalan, pretože štartovalo viac chlapcov... Prepáčte, ale to má devastujúci dopad na všetko, o čo sa v spoločnosti snažíme,“ dala jasne najavo komentujúca Jarka.

Objavil sa aj komentár, že keďže je Vanessa zo známej a úspešnej rodiny, pár tisícok jej chýbať nebude. Zdroj: Facebook Czechsnowboarding

K celej záležitosti sa vyjadrili aj sponzor i organizátor, ktorí popierajú, že by malo ísť o akúkoľvek diskrimináciu, či už kvôli menu alebo pohlaviu. Jednoducho je tak nastavený systém. „Rozdelenie cien je v plnej kompetencii organizácie Czech Snowboarding. Na rozdelenie prize money sa organizátor nepozerá podľa rozdielu pohlavia pretekárov, ale podľa množstva účastníkov v danej kategórii. Týchto pretekov sa zúčastnilo 5 dievčat a 15 chlapcov,“ napísal odpoveď sponzor pretekov.

„Na úrovni republikových pretekov nie je odmeňovanie najlepších prekárov formou prize money v českom prostredí štandardné. Sme radi, že na našich pretekoch také odmeny môžeme pretekárom ponúknuť. Uvedomujeme si, že genderové vyváženie odmeny pre obe kategórie sú celosvetovým trendom, ktorým sa riadia tie najprestížnejšie preteky Medzinárodnej lyžiarskej federácie FIS, ako sú Svetové poháre alebo majstrovstvá sveta, kde štartovné pole žien dosahuje zhruba päťdesiat percent štartovného poľa mužov. Aktuálne forma odmeňovania doposiaľ nebola predmetom diskusie v rámci českej snowboardovej komunity a vyrovnanie výšky prize money pre obe kategórie je pre nás nová téma, ktorú aktuálne riešime. Sme radi, že sa nám na pretekoch objavuje stále viac pretekárov vrátanie dievčat. Pokiaľ tento trend bude pokračovať, bude našou snahou priblížiť sa prestížnym medzinárodným pretekom a smerovať podobnou cestou, ktorá obnáša i odmeny rovnakej výšky pre ženy a mužov,“ stojí vo vyhlásení organizátora na oficiálnej webstránke.

A čo na celú situáciu hovorí Andrea Verešová, mama trinásťročnej víťazky? „Úspechy mojej dcéry ma, samozrejme, veľmi tešia a som rada, že ju šport a snowboard baví. Preteky zatiaľ neorganizujem a ceny nerozdeľujem,“ vyjadrila sa modelka pre český Expres.

Ľuďom sa nepáči, že Vanessa dostala o 3 500 Kč menej ako Kubo, hoci skončili obaja ako víťazi vo svojej kategórii. Zdroj: Facebook Czechsnowboarding