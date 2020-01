Známy Slovák obeťou rasistického útoku: Policajti mu vynadali do čiernych opíc!

BRATISLAVA - Napriek tomu, že doba ide dopredu a ľudia sú k druhým v rámci ich inakosti, tolerantnejší, nie vždy to tak bolo. Svoje o tom vie aj Tony Moises (42), ktorý sa Slovákom zapísal do pamäte ako tanečník. Bohužiaľ, stal sa obeťou rasistického útoku a dokonca ho čiernou opicou nazvali aj policajti!

Kto vyčnieva z radu „bielych“, má jednoducho smolu. Takúto filozofiu vyznávajú mnohí skinheadi a fašisti. So svojou skúsenosťou spred rokov sa podelil s priateľmi tanečník Tony Moises. Čo ho k tomu primälo? S najväčšou pravdepodobnosťou volebné prieskumy a to, že strana Mariána Kotlebu ma celkom slušnú podporu. Vzhľadom na ich zmýšľanie štyridsiatnik nechce, aby sa dostali k moci a ak by k tomu malo dôjsť, odíde z krajiny.

Tony Moises sa jasne stavia proti fašizmu. Zdroj: Facebook T.M.

Čo sa však Tony Moisesovi stalo? „Keď som mal 16 rokov napadlo ma v Bratislave na Mierku pred prezidentským palácom 20 skinheadov. Nadávali mi do negrov a pľuli na mňa. Človek, ktorý sa ma zastal skončil s rozbitou hlavou. Našťastie prišli mestskí policajti a zachránili ma,“ začal svoje rozprávanie. Áno, na ulici mu policajti pomohli, no na stanici sa dočkal pomenovania, ktoré nechce počuť nik.

„Dvaja „zelení“ policajti mi stihli počas vyšetrovania povedať, že som čierna opica. To bol rok 1993,“ spomína tanečník, ktorý sa obáva, že by sa takýto ľudia mohli dostať do vlády. A prečo? „V roku 2020 sú títo skinheadi a ich kamaráti na kandidátke ĽSNS. Čo sa bude diať, keď sa dostanú k silovému rezortu? Odídem z tejto krajiny. Dovtedy je však mojou morálnou povinnosťou urobiť všetko preto, aby v najbližších voľbách zdravý rozum zvíťazil nad neonacizmom,“ píše Tony, ktorý týmto dáva jasne najavo svoj postoj a verí, že nie je jediný.

Tony Moises svojim priateľom rozpovedal nepríjemný zážitok spred 27 rokov. Zdroj: Facebook T.M.