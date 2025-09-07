Abstinujúci Tony Moisés v Bez servítky: Po liečbe závislosti sa alkoholu ÚPLNE VYHÝBA!

BRATISLAVA - Tanečníka Tonyho Moisésa (48) si verejnosť pamätá ešte ako porotcu z jojkárskej šou Miliónový tanec. Pred 12 rokmi sa však úplne stiahol do úzadia, skončil v liečebni. Hovorilo sa vtedy, že rieši svoju závislosť od hazardných hier. No zdá sa, že ho trápilo oveľa viac. Aktuálne mieri do Bez servítky, kde odhalil, že je zarytým abstinentom. Vyhýba sa všetkému, čo pripomína alkohol!
Rok ho nikto nevidel: Závislý porotca Tony Moisés skončil v liečebni a drasticky schudol!
Tony Moisés pred rokmi prepadol hráčskej vášni. To, čo bola najprv len zábavka, sa postupne pretavilo do gamblerstva a tanečník podstúpil odvykačku. Liečba trvala dlhých 4,5 roka... No podľa jeho najnovších slov, ktoré odzneli v šou Bez servítky, sa zdá, že ho vtedy trápilo oveľa viac. Aktuálne je totiž zarytým abstinentom, ktorý sa alkoholu vyhýba obrovským oblúkom.
„Ja som veľmi rád, že je nealko, teda že pijem vodu. Bol by som rád, kedy ani poháre neboli na stopke. Aj niečo, čo by asociovalo alkohol, či už nejakou chuťou alebo niečo - ja sa takýmto veciam vyhýbam. A dokonca aj v jedle, v ktorom je alkohol, aj keď je síce vyvarený, ja ho nezjem. Je to jednoducho môj postoj, je tam tá chuť a ja sa skrátka nechcem ani približovať k chuti alkoholu,“ vyjadril sa v ukážke, ktorú TV Joj zverejnila na sociálnej sieti Instagram.
Tonyho Moisésa uvidíte na obrazovkách televízie Joj už od zajtra.
