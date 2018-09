Tanečník Tony Moisés po liečbe závislosti: Lukratívny kšeft na ministerstve!

Tony Moisés už dávnejšie prepadol hráčskej vášni. To, čo bola najprv len zábavka, sa postupne pretavilo do gamblerstva a tanečník podstúpil odvykačku. Liečba trvala 4,5 roka a po nej sa niekdajší porotca pohybovej súťaže opäť zaradil do bežného života. Dokonca začal učiť aj francúzštinu, ktorú vyštudoval.

Roky zavretý v liečebni: Závislý porotca Tony Moisés drasticky schudol - až 50 kíl! Je to ešte on?

Profesiu však zmenil a francúzsky jazyk vymenil za zdravotníctvo. Aktuálne totiž mieri rovno na ministerstvo, kde, ako informuje Plus1deň, v týchto dňoch získal skutočne lukratívny flek. Ten vraj podľa oficiálneho stanoviska Ministerstva zdravotníctva získal v rámci riadneho výberového konania. Čo konkrétne tam bude robiť?

„Pán Moisés je zamestnancom MZ SR, pracuje na pozícii referent. Absolvoval výberové konanie, ktoré bolo zverejnené aj v registri výberových konaní na portáli Slovensko.sk. Aktuálne spolupracuje na príprave e-learningového vzdelávania v oblasti štandardných diagnostických a terapeutických postupov, a to vzhľadom na jeho skúsenosti s prípravou e-learningového vzdelávania v medzinárodnej korporácii,“ objasnilo tanečníkovu náplň práce ministerstvo.