Už má za Vitteka náhradu: Slovenská kráska a známy Talian?!

Slovenská kráska a známy Talian majú tvoriť pár.

Zdroj: Instagram

BRATISLAVA - Minulý rok sa objavovala Martina Grešová (33) po boku futbalistu Roba Vitteka (37). Dvojica sa po krátkom čase stihla rozísť, no opäť k sebe našli cestu. No prišli na jej koniec a to niekedy v októbri. Odvtedy sa po boku krásky neobjavoval žiaden muž, no zdá sa, že samota je minulosťou. Rodáčka z Humenného má tvoriť pár so známym Talianom!