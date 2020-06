Ďalší ROZCHOD v slovenskom šoubiznise: Misska už nie je so známym Talianom... Má vraj iného!

BRATISLAVA - Módna návrhárka a bývalá misska Martina Grešová (33) na seba pred časom upozornila, keď sa dala dokopy s futbalistom Róbertom Vittekom (38). Ich vzťah však dlho nevydržal. V zime sa zas začalo šuškať, že tvorí pár so známym talianskym šéfkuchárom Andreom Enom (42). No ako nám on sám potvrdil, rozišli sa. Teraz má byť s týmto mužom!

Hoci ako samotná Martina Grešová tvrdí, vzťah so známym talianskym šéfkuchárom Andreom Enom nikdy nepotvrdila, je jasné, že si boli bližší ako len priatelia. Pred Vianocami bola uňho v byte varená-pečená, o čom svedčili fotky, ktoré v tom období pridávala na sociálne siete.

A hoci svoj vzťah stále označovali iba priateľstvom, začiatkom februára si dvojica užila romantickú dovolenku na Seycheloch. Všetko teda nasvedčovalo tomu, že to Slovenke a Talianovi spolu klape, veď napokon aj zo záberov z exotiky bolo zjavné, že k sebe majú naozaj blízko.

Ďalší turbulentný vzťah slovenskej missky: Po futbalistovi superrýchly rozchod so známym Talianom?

Po návrate z raja sa však objavila informácia, že sú od seba. „A potvrdili sme niekedy, že tvoríme pár?“ reagovala nám vtedy vyhýbavo Grešová. Túto správu však o pár týždňov zmietla zo stola, keď ešte 30. marca spolu so šéfkuchárom varila na instagramovom live streame.

No špekulácie o rozchode sú tu opäť. Do redakcie nám prišiel tip, ktorý tvrdí, že sa Martina a Andrea rozišli... A tentokrát naozaj. Oslovili sme teda v tejto súvislosti samotného šéfkuchára, či nám môže túto informáciu potvrdiť. „Môžem vám len potvrdiť, že bohužiaľ je to takto, no prajem jej všetko dobré do života,“ povedal pre Topky.sk Andrea Ena.

Meno Pala Bobeka sa pri Martine Grešovej objavuje v poslednom období často. Zdroj: Instagram M.G./Palo Bobek

Podľa nášho zdroja má mať Grešová dokonca už aj nového partnera. „Kráska Martina Grešová si po Vittekovi a známom Talianovi Andreovi už stihla začať nový vzťah s fotografom Palom Bobekom,“ prišiel nám do redakcie tip. Toto meno sa pritom pri ryšavke objavuje už niekoľko týždňov.

Fotograf totiž bývalú missku v poslednom období viackrát fotil. Len pred pár dňami módna návrhárka dokonca zverejnila záber z jeho bytu. „Ďakujem, ale to ten byt Pala Bobeka je taký fotogenický,“ reagovala na kompliment od svojej sestry. Či dvojica tvorí pár alebo ide o čisto profesionálny vzťah, sa ukáže zrejme až časom.