Ďalší turbulentný vzťah slovenskej missky: Po futbalistovi superrýchly rozchod so známym Talianom?

BRATISLAVA - Len prednedávnom zaplavila slovenská misska Martina Grešová (33) svoj Instagram zábermi z exotickej dovolenky so známym Talianom. Dnes však po nich nie je ani chýru. Je za tým rozchod sympatickej dvojice?

Martina Grešová ešte pre niekoľkými mesiacmi tvorila pár so slovenským futbalistom Robom Vittekom (37). Hoci svoj vzťah najskôr oficiálne nepriznali, prezradili ich fotografie zo zimnej dovolenky. Na nich síce neboli zachytení spolu, no zábery z toho istého miesta a v rovnakom čase hovorili jasnou rečou.

Vzťah im nevyšiel

Martina a Róbert neskôr rezignovali, vzťah priznali a pózovali spolu nielen na spoločných fotografiách, ale si aj neraz vyšli do spoločnosti. Neskôr módna dizajnérka na sociálnej sieti ohlásila rozchod. Dvojica to síce skúsila dať opäť dohromady, no ich láske dopriate nebolo a nasledoval ďalší rozchod.

Vzťah Martiny Grešovej a Róberta Vitteka sa nakoniec rozpadol. Zdroj: Instagram M.G.

Podobný vzorec sa zopakoval krátko pred Vianocami. Z fotografií, ktoré brunetka zverejnila a tých, ktoré zverejnil známy taliansky kuchár Andrea Ena žijúci na Slovensku, vysvitlo, že kráska strávila zopár vianočných dní práve uňho. Dvojica síce tvrdila, že v ich prípade ide iba o priateľstvo, no začiatkom februára Martininu sociálnu sieť zaplavili fotografie zo spoločnej dovolenky na Seycheloch. Všetko teda nasvedčovalo tomu, že dvojici to spolu klape a vzájomne si rozumejú.

Nový pár v slovenskom šoubiznise: Spoločná dovolenka v exotike... Už sa tým vôbec netaja!

Žiaľ, vyzerá to, že v kráskinom živote opäť došlo k zmene. Spoločné fotografie s markizáckym šéfkuchárom už na jej účte nefigurujú a zmizla i vianočná fotografia z bytu Andreu. Martina sa navyše pred pár dňami vyznala z toho, že prežíva sklamanie. Žeby sa tak opakovala situácia a misska mazala stopy po ďalšom nevydarenom vzťahu?

Fotografia z obývačky Andreu Enu už na Instagrame Martiny Grešovej nefiguruje. Zdroj: Instagram M.G. ​

„S Andreom som nikdy nemala fotky na Instagrame v postoch, iba na story-čkách, okrem tej z leta, kedy ma učil piecť pizzu, tá je tam stále. Sklamanie bolo pracovného charakteru, nie súkromného,” napísala nám Martina, ktorá sa k vzťahu so známym Talianom ďalej vyjadrovať nechce.

Na priamu otázku, či ešte tvoria pár, nám odpovedala iba vyhýbavo: „A potvrdili sme niekedy, že tvoríme pár?”