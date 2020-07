Drsný náklad bývalke Roba Vitteka: Chlapov striedaš ako gaťky... Si zlatokopka!

BRATISLAVA - Martina Grešová (32) je 1. vicemiss Universe SR 2012 a talentovanou návrhárkou. Minulý rok sa však oveľa viac do povedomia verejnosti dostala ako nová priateľka futbalistu Roba Vitteka (38). Vzťah dvojici ale dlho nevydržal a odvtedy má brunetka už druhého priateľa... No a práve kvôli viacerým nevydareným vzťahom sa do známej Slovenky pustili jej sledovatelia na sociálnej sieti. Dostala od nich poriadny náklad!

Martina Grešová má na sociálnej sieti Instagram početnú základňu fanúšikov. Tých pravidelne informuje nielen o svojich pracovných aktivitách, no čas od času sa s nimi podelí aj o pikošky zo svojho súkromného života. Netajila sa napríklad ani vzťahom s futbalistom Robom Vittekom.

Slovenský promi pár opäť šokuje: Najprv ROZCHOD a po mesiaci... Zas sú spolu!

S tým tvorila pár minulý rok s jednou krátkou pauzou niekoľko mesiacov. S koncom leta však prišiel aj koniec ich lásky. Po pár mesiacoch sa už hovorilo o novom mužovi v jej živote - brunetka sa dala dokopy so známym Talianom Andreom Enom.

Ďalší ROZCHOD v slovenskom šoubiznise: Misska už nie je so známym Talianom... Má vraj iného!

Ani s ním jej však vzťah nevydržal dlho. O kríze v ich vzťahu sa hovorilo už na Valentína, no rozchod nám napokon až začiatkom júna potvrdil sám šéfkuchár. „Môžem vám len potvrdiť, že bohužiaľ je to takto, no prajem jej všetko dobré do života,“ povedal nám Ena.

To už sa hovorilo o ďalšom mužovi v jej živote - fotografovi Palovi Bobekovi. S tým napokon kráska strávila aj nedávnu dovolenku v Chorvátsku a tým, že má k nemu viac než blízko, sa už ani netají. No a práve kvôli tomuto pomerne rýchlemu striedaniu partnerov sa do nej pustili jej followeri. Dokonca ju označili zlatokopkou.

A to pritom len zverejnila fotku so svojím novým trénerom. „Prepáč, ale dávam ti unfollow, lebo chlapov striedaš ako gaťky a od každého vysaješ minimálne auto. Si úsmevná zlatokopka,“ napísala istá žena. K nej sa pridala ďalšia, ktorá s týmto názorom súhlasila: „Futbalista, Talian, fotograf. Nestíham sledovať tie rýchle zmeny.“

A reakcia od Martiny nenechala na seba dlho čakať. „Auto aktuálne nevlastním, som jedna z tých, ktoré si byt, auto a business a všetko okolo môjho života vybavujú a vydobyli samé... Ty si dosiahla čo? Ja si spomínam na časy, keď som spala 2 – 3 hodiny, lebo som bola zamestnaná 10 hodín denne a po nociach sa učila šiť a budovala moju značku a snažila sa byť nezávislá. Aktuálne mám pod sebou ľudí, ktorých platím, zamestnávam, aj napriek celosvetovej kríze... Ale naučila som sa prijať každý názor. Tak ja len dúfam, že tvoj život je taký, aký si vždy chcela, lebo môj áno,“ odpovedala Grešová.

„Chodila som s Robom rok, dala do toho maximum, skoro rok s Andreom... Poznám ženy, čo striedajú mužov každý druhý deň. Ale áno, keď je človek medializovaný, tak mať ročný vzťah s niekým, do ktorého dáte maximum, je vlastne štetka vzťah. Mňa už ani nebaví sa obraňovať, myslite si, čo chcete. Mrzí ma, že od takých podlých ľudí mi to dokáže ublížiť. Ale dúfam, že vám je dobre,“ dodala.