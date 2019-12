Tajná SVADBA v Markíze: Víťaz Farmy sa oženil s kolegyňou zo statku... FOTO!

Veronika Pavlíková a Pavol Styk si padli do oka na markizáckom statku. Asi nikto neveril tomu, že by ich láska mohla vydržať, no opak jej pravdou. Ich vzťah bol natoľko silný, že aj po skončení reality šou ostali spolu a po skončení šou dokonca odišli spoločne do Anglicka. Začiatkom roka 2018 sa zasnúbili počas dovolenky na Bali a len nedávno sa presťahovali späť na Slovensko.

Veronika a Pavol sa zasnúbili počas dovolenky na Bali. Zdroj: Facebook V.P.

„Zásnuby prebehli v posledný deň strávený na Bali. Termín svadby je september 2019. Prípravy sú v plnom prúde, pravdupovediac, väčšina vecí je vybavených a zarezervovaných,“ vyjadrila sa v minulosti pre topky.sk Veronika. Svadbu mali napokon tak, ako avizovala, v septembri.

„Ďalší príjemný krok v mojom živote je svadba, ktorú sme mali s Veronikou Pavlíkovou 9. 9. 2019,” prezradil nám Paco, keď sme sa ho nedávno pýtali, čo sa v jeho živote zmenilo od účinkovania na Farme. Áno si povedali v pondelok v magický dátum s tromi deviatkami. Nechýbalo ani tradičné čepčenie nevesty.

Dvojica zvolila krásne a jednoduché obrúčky. Veronika svoju lásku a to, že patrí už navždy k Paľovi, spečatila aj zmenou priezviska. Dnes sa už hrdí menom Veronika Styk, čo v dnešnej dobe nie je až tak bežné ako kedysi. Manželom prajeme veľa lásky a šťastný spoločný život.