Víťaz markizáckej Farmy 11 Gabriel Sedláček bude online: Dnes o 10:30!

BRATISLAVA - Dlhých 105 dní bojovali farmári na markizáckom statku o rozprávkovú výhru 75 000 €. Z dvadsiatich ľudí sa do samotného finále prebojovala trojica najlepších a najsilnejších Romana Košťálová, Gabriel Sedláček a Radovan Dulin. Víťaz však môže byť len jeden a tým sa napokon s veľkým bodovým náskokom stal Košičan Gabo.

Na statok ich nastúpilo šestnásť, neskôr pribudli ďalší štyria, no napokon sa do veľkolepého finále prebojovali traja - jedna západniarka a dvaja východniari. Svojich súperov sa napokon podarilo poraziť rekordmanovi Gabovi a z jedenástej série reality šou Farma odišiel ako víťaz. Súboj to bol napínavý a nekonfliktný a úprimný farmár porazil svojich súperov Rada a Romanu v pomere bodov 10:2:5.

Päťnásobný farmár týždňa si získal srdcia televíznych divákov, ktorý mu poslali vyše 15 000 hlasov a tým mu zabezpečili +2 body. V poslednej úlohe, ktorou bol vedomostný kvíz napokon musela rozhodnúť rozstrelová otázka. Pri nej museli Rado s Gabom napísať odpoveď z hlavy, bez možností. Chronický jedák Farmy 11 sa tak stal absolútnym víťazom a to právom. Od začiatku šiel doslova ako píla a s prehľadom porážal súperov.

V pondelok 16. decembra o 10:30 hod prídena online rozhovor v poradí jedenásty šampión z Markízy. Ak vás zaujíma, ako sa cítil Gabi počas finále, čo sa mu na Farme najviac páčilo a naopak nepáčilo, aký má názor na ostatnýc farmárov, no najmä, aké sú jeho pocity z víťazstva či čokoľvek iné ohľadom jeho života, máte možnosť. Pýtajte sa!