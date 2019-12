Teraz budem hovoriť ja: Matej z Farmy prehovoril o rozchode s Mirkou... Bolo to úplne inak!

BRATISLAVA - Každá minca má dve strany, no a rovnako toto porekadlo platí, aj čo sa týka rozchodov. Aktuálne ide o tohtoročný nasledovanejší románik z Farmy, ktorý medzi sebou mali Mirka Csorbová (19) a Matej Jurkovič (41). Tomu je však koniec. Východniarka to prezradila rovno počas živého prenosu z finále a vyšportovaný svalovec jej slová evidentne nedokázal prehryznúť. Takto svojej ex naložil!

Keď prišlo počas finále šou k otázke, ako sa vyvíja ich vzťah v realite, Mirkina odpoveď všetkých poriadne zaskočila. „Nijako. Asi som bola naivná a tí ľudia na Farme mali pravdu,” vyjadrila sa a zároveň dodala, že Matej ju podľa nej bral "len" ako dcéru a ich vzťah sa viac neprehĺbil. Tieto slová naštartovali samotného Mateja, ktorý sa aktuálne rozhodol vyjadriť prostredníctvom livestreamu na Instagrame. A tmavovlásku vôbec nešetril.

Svoje slová o tom, že ju berie ako dcéru, vysvetlil tak, že išlo o metaforu, keď sa snažil povedať, že ide vzťah, v ktorom niekomu na človeku veľmi záleží. „Jasne som jej povedal, že za daných okolností, ktoré som jej povedal, náš vzťah vonku nemôže fungovať. A nejde o vek, s vekom to nijako nesúvisí,” vyjadril sa tréner a zároveň odmietol, že by ju akokoľvek zneužil, vraj si úprimne dokázal predstaviť, že by to medzi nimi fungovalo a pokračovalo.

„To vôbec nebolo o jej naivite. Presne vedela, aký som, povedal som jej o sebe všetko. A ja som si myslel, že tiež viem o nej všetko. Ja som si ju nejakým spôsobom zidealizoval, šou a realita sú dva rozdielne svety. Takže jediné, čo mi zostávalo, bolo počkať, kým z tej Farmy vyjde a budem s ňou tvoriť pár na verejnosti a časom uvidíme,” povedal a dodal, že Mirka dobre vedela, že nemá rád fajčiarky, feťáčky a "lubne".

Medzi Matejom a Mirkou je definitívny koniec. Zdroj: TV MARKÍZA

Ďalším dôvodom svárov vraj bolo, že Mirka od neho požadovala, aby prostredníctvom sociálnych sietí odprezentoval, že sú spolu, na čo sa úplne necítil, keďže už dávno nemá 20 rokov. No a potom prišiel poriadny náklad. Mateja rozhorčilo aj jej vyjadrenie, že nebude pracovať od deviatej do piatej a nechce žiť život, aký mala predtým a nebude robiť nijakú krupiérku. „Potrebujem pri sebe človeka, ktorý má nejaké ciele, ktorý bude niečo robiť,” uviedol a dodal, že sa jej dokonca niekoľkokrát pokúsil zohnať prácu.

„Neprejavila si žiadny záujem robiť to, čo si mala ponúknuté. Ale zrazu si znova prejavila záujem robiť krupiérku. Vtedy som vedel, že to nebude mať dlhé trvanie,” povedal a dodal, že zákonom každého vzťahu má byť podľa neho úprimnosť. A tu nastal ďalší problém. Csorbová sa vraj začala správať podozrivo, odrazu pred ním zakrývala svoj telefón, vypínala si zvonenia a absolvovala zvláštne telefonáty. „Sledoval som to a registroval. Čakal som, že sa potom ukážeš v pravom svetle,” odkázal jej.

Dokonca s Matejom v Bratislave netrávila ani veľa času a často chodila von za kamarátmi. Ich vzťah napokon krachol, no Jurkovič prezradil, že mu ešte dlhší čas chodili rôzne správy. Napríklad o tom, že Mirka údajne obrala istého vizážistu o peniaze, ako sa správa na diskotékach, či čo robila s kamarátmi na toaletách.

Počas finále Farmy Mirka Csorbová priznala, že s Matejom viac netvoria pár. Zdroj: TV MARKÍZA

Takto sa farmárka počas Matejovho livestreamu vyjadrovala k tomu, čo hovoril Zdroj: Instagram M.J.

Dokonca vraj mala vypisovať jeho kamarátovi. „Keď si sa nedostala k tomu, čo si od neho zháňala, stratila si záujem,” dodal a zrejme každému je zrejmé, na čo narážal. Mirka sa k jeho streamu vyjadrovala naživo, tvrdila, že to, čo uviedol, sú p**oviny a napokon ohlásila, že ona svoje stanovisko poskytne v utorok večer tiež prostredníctvom Instagramu. Zostáva teda len čakať, aký pohľad na vec má ona.