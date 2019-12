VIDEO Veľký krok v živote víťaza Farmy: Zásnuby... TAKTO požiadal priateľku o ruku!

Farmár, ktorý sa ukázal hneď v dvoch sériách reality šou na Markíze, sa nezdá a je poriadny romantik. Len nedávno sa totiž rozhodol pre zásadný životný krok a svoju priateľku Nikoletu požiadal o ruku. Ak očakávate presladenú večeru a potom pokľaknutie v Paríži, sklameme vás. No i tak vypadla sympatickej slečne aj slzička šťastia.

Tomáš Mrva sa rozhodol pre dôležitý životný krok a svoju lásku požiadal o ruku. Zdroj: Facebook T.M. ​

Tomáš Mrva sa rozhodol požiadať svoju lásku o ruku ešte v septembri. A vďaka priateľom má tento veľký krok aj zdokumentovaný. „Chcem ti len povedať, že ťa strašne ľubkujem,” začal exfarmár svoje vyznanie. Nikolete nezabudol povedať, aká je pre neho dôležitá a čo pre neho znamená. Napokon sa otočil, načiahol ku skrinke a zobral odtiaľ škatuľku, s ktorou pokľakol pred Niku. „Milujem ťa najviac na svete a sceš si ma zebrat?” nezaprel svoj trnavský dialekt, no potom sa opravil, aby bolo všetko, ako má byť. „Láska môjho života, vydáš sa za mňa?” opýtal sa svojej vyvolenej.

Na Nikolete bolo vidieť dojatie, prekvapenie i šťastie. Tomáš nenechal nič na náhodu a hoci nebola žiadosť pri slávnostnej večeri s hudbou a sviečkami, spôsob, ktorý zvolil, má svoj dôvod. „Vieš prečo? Lebo tu sme sa prvýkrát stretli. Nie je dôležité kde, ide o to, že tu máš kamošku, máš tu brata a som tu samozrejme ja,” objasnil svoje rozhodnutie. Potom, čo svojej snúbenici nasadil prstienok, si ju poriadne vystískal a vyobjímal so slovami: „Chcem s tebou prežiť celý život. A do roka a do dňa.”