Romana z Farmy: Z tejto sa mi chce grcať, tento sa umýval len raz za týždeň a Matej? Nedala som mu, tak to otočil proti mne!

Na svojom youtubovom kanáli sa hneď v úvode brunetka vyjadrila na adresu Rada a Kiky. Kým on je podľa nej sebec, jeho aktuálnu partnerku označila za naivnú a dúfa, že sa Kristy vráti k svojmu prechádzajúcemu životu. Nakoľko boli Romanine poznámky miestami poriadne ironické, občas sa dalo len ťažko rozoznať, kedy si robí srandu a čo myslí naozaj vážne.

To však neplatí v prípade ďalších dvoch kolegov – Ivety a Vlada. „Ivetka bola človek, ktorý sa asi pomýlil, do akej relácie sa prihlásil,” vyhlásila s tým, že mala ísť radšej do istej kulinárskej súťaže. „Ale zahrala to dobre, ja neviem, čo k nej mám viac povedať ani sa nechcem vyjadrovať, pretože... Grcať sa mi chce. Asi to k nej. Ivetka je veľmi zle,” naložila západniarke, ktorá väčšinu reality šou strávila pri hrncoch.

Romana to poriadne natrela aj Radovi a Kike. Zdroj: TV MARKÍZA

No a spomínaný Vlado si to odniesol ešte viac. Keď prišlo k otázke, ako to na Farme vyzeralo s hygienou, Romana uviedla, že ona sa síce sprchovala každý večer, nebol to však prípad všetkých členov statku. „Niektorí ako Vladko... Že osprchujem sa raz do týždňa, veď hádam mi to postačí, tak... wau. Cítila som ho, aj keď som ležala tak, že oproti nemu. Mal posteľ že na západe, ja som mala na východe a cítila som ho aj ráno, aj večer, aj poobede,” prezradila, pričom jeho pach prirovnala k spotenému učiteľovi na základnej škole.

Vladimír Hudáček si na hygienu podľa Romany veľmi nepotrpí. Zdroj: TV MARKÍZA

Romana prezradila, že s Matejom sa poznala už pred Farmou. Zdroj: TV MARKÍZA

Napokon sa Romana dostala aj toľko očakávaným vyjadreniam na adresu Mateja. Priznala, že sa poznali už pred Farmou, keďže majú veľmi veľa spoločných známych a kým do súťaže odišli, komunikovali spolu a sľubovali si vzájomnú podporu. „Určite ma chcel, ale keďže nie som ako Mirka a nedala som mu, tak to otočil na druhú stranu,” uzavrela konflikt s Bratislavčanom. Video po niekoľkých hodinách nabralo desiatky tisíc zhliadnutí a minimálne jedno treba Romane uznať. Úprimnosť a priamočiarosť si zachovala aj po návrate do reality.