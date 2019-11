Mrazivé odhalenie o smrti Potokárovej (†27): Kým umierala, manžel spal... Takto si vzala život?!

BRATISLAVA – Úmrtie mladej talentovanej herečky Moniky Potokárovej (†27) zasiahlo celé Slovensko. Do umeleckého neba odišiel mladý človek, no malo to byť jej vlastné rozhodnutie. V byte, kde žila so svojím manželom, hercom Robo Rothom (47), ju našiel práve on. Kým on spal, z jeho ženy vyprchal život.

V pondelok obletela Slovensko smutná správa, že talentovaná Monika Potokárová (†27) odišla navždy do hereckého neba. Šokujúci oznam sa objavil na stránke SND, ktoré bolo jej domovským divadlom. „Vedenie Slovenského národného divadla prijalo s hlbokým smútkom správu o úmrtí poprednej mladej členky Činohry SND Moniky Potokárovej,“ informovalo divadlo.

Monika Potokárová si mala siahnuť na život. Prečo to urobila, ostáva záhadou. Zdroj: TASR

Mladá tmavovláska mala spáchať samovraždu a podľa informácií portálu najky.sk sa herečka údajne obesila. Či sa k tomuto kroku uchýlila aj preto, že na ňu doľahla depresia postáv, ktoré stvárňovala, nevedno. Sama ešte pred rokom a pol prezradila Adele Vinczeovej v relácii Trochu inak, že diapazón depresívnych úloh veľmi neprospieva je psychickému zdraviu. No stavala sa k tomu ako profesionálka. Na jednu z postáv sa dokonca veľmi tešila, a to na Antigonu. Práve v tejto úlohe ju mali zaživa zavrieť do hrobky. V Sofoklovom diele sa Antigona v hrobke napokon obesí. Ukončí svoj život rovnako, ako to mala urobiť aj Monika.

Herečku, ktorá nejavila známky života, v byte vraj našiel práve jej muž Robo Roth. Manželský život si pritom dlho neužili. Zosobášili sa len v apríli. Po 9. hodine ráno dorazila do ich bytu záchranná služba, no lekár konštatoval už len smrť. Mnohým sa ponúkala otázka, kde bol Roth, keď jeho manželka spáchala samovraždu. Podľa informácii denníka Nový Čas bol tiež doma. „Robo našiel Moniku, keď sa v pondelok ráno zobudil. Viete si predstaviť, aké to muselo byť...“ vyjadril sa zdroj. Pre Rotha to musel byť poriadny šok. Prečo však Potokárová zmarila svoj život, ostáva vo hviezdach.