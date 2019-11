Sestra Moniky Potokárovej (†27) prehovorila: TOTO herečka robila posledné dni pred samovraždou!

Sestra Moniky Potokárovej, Erika (39), sa s obrovským smútkom v hlase rozrozprávala pre denník Nový čas. „Bola to najlepšia sestra na svete. Mala o dvanásť rokov menej ako ja, takže som pre ňu bola niekedy aj ako mama. Teraz, keď sa dostávala do veku, že by sme mohli byť viac sestry a rozprávať sa ako dve ženy, stala sa táto nepochopiteľná vec. Nevieme si to nijako vysvetliť...“ povedala.

Posledná rozlúčka s Monikou Potokárovou (†27): V divadle šokujúco nebude... TOTO je dôvod!

Ešte v sobotu sa pritom bez akéhokoľvek náznaku trápenia rozprávala mladá herečka so svojou mamou. „Monika sa ešte v sobotu rozprávala s mamou, aby jej objednala žehličku. Hovorila s rodičmi aj deň pred tragédiou. Možno je za tým niečo iné, ale nevieme čo. Večer pred nešťastím sa chystala na nejakú párty, kto vie, čo sa mohlo stať...“ hovorí Erika.

Podľa nej sestra pôsobila, že je šťastná. „Bola šťastná, že sa jej podarilo dostať do Slovenského národného divadla... S Robom sme sa videli asi len dvakrát. Bol veľmi milý a moji rodičia vždy vravievali, že Moniku veľmi miluje. V našich očiach bolo medzi nimi všetko v poriadku,“ dodala.

Práve známy herec našiel svoju manželku v pondelok ráno nehybne ležať. Záchrannú službu zavolal o 9:11 ráno, no lekári už iba konštatovali smrť.