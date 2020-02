Heňa Mičkovicová šokuje: Chápem samovrahov... Priznala depresie!

Len nedávno sa v relácii verejnoprávnej televízie Silná zostava rozoberala závažná téma – Ako predchádzať samovraždám? Jednou z diskutujúcich o tomto probléme bola aj herečka Heňa Mičkovicová, ktorá priznala, že hoci nedospela až do štádia túžby siahnuť si na život, depresie sa jej nevyhli a chápe pohnútky ľudí, ktorí chcú dobrovoľne odísť z tohto sveta.

prezradila Henrieta v relácii na Dvojke. Našťastie však jej stavy nedospeli k tomu, že by sa pokúsila siahnuť si na život. Ona sa rozhodla úzkosť a depresie poraziť.

Priznala však, že sa dostala do poriadne náročnej fázy úzkosti, ktorá bola pre ňu neuveriteľne bolestivá. A vtedy si povedala: „Keď to má niekto oveľa intenzívnejšie, v takýchto stavoch sa nachádza takmer nepretržite a roky rokúce, tak viem pochopiť, že siahne po takomto riešení. Ja som to naozaj zažívala len vo fázach a v krátkom období a bolo to neuveriteľne bolestivé.“ Ak to malo takýto dopad na samotnú herečku, hoci tento stav netrval dlho, ľudia, ktorí si napokon siahnu na život, sa v takýchto úzkostiach a depresiách topia veľmi dlho. Vtedy im odchod zo sveta pripadá ako jediné možné riešenie.

V relácii Silná zostava priznala, že trpela úzkosťami a depresiami. Zdroj: RTVS

V prípade životnej partnerky Alexandra Bártu mal však príbeh šťastný koniec aj vďaka tomu, že vyhľadala pomoc lekára. Hoci nie psychológa ani psychiatra. „Vychádzala som z toho, že to odznie, no musela som harmonizovať telo. Našťastie som s tým vedome pracovala,“ povedala Mičkovicová, ktorá si svoj problém uvedomovala a bojovala s tým. Mnohí tento boj vzdajú.

Ako však sama povedala, v odvetví, v ktorom sa pohybuje, takéto stavy nie sú výnimkou a mnohokrát to dospeje až do poslednej fázy. Smutný príkladom je Monika Potokárová († 27), ktorá si na život siahla v novembri minulého roka. „Ja som to zažila v rámci nášho pracovného okruhu. Osobne si myslím, že to je tým, v akej oblasti pracujem. Ľudia pracujú so svojimi emóciami, sú citlivejší na určité vnemy, ale prečo je to tak, to je ťažké povedať,“ povedala v relácii Silná zostava.