MIMORIADNY ONLINE Posledná rozlúčka s Karlom Gottom (†80): Dnes sa s Maestrom lúči verejnosť!

Doprava v Prahe obmedzená kvôli poslednej rozlúčke s Karlom Gottom

Pohyb na nábreží zo strany od Národného divadla bude pre autá a električky úplne uzatvorený. Ľudia, ktorí sa rozhodnú prísť do paláca Žofín, aby sa slávnemu spevákovi naposledy poklonili, vytvoria hada, ktorý sa v štyroch radoch potiahne už zo Zborovskej ulice v Prahe 5.

„Tam začne rad, ktorý sa potiahne smíchovskou stranou až na most Légií. Ľudia prejdú tento most a pri Národnom divadle sa stočia k Slovanskému ostrovu. Cez most prídu na ostrov, kde prejdú cez park. Potom vstúpia do budovy a po schodoch vojdú do veľkej sály, kde bude vystavená rakva a pozostatky. Pri nej budú vence od Gottových detí, ktoré sa rozlúčky na Žofíne ani v Chráme sv. Víta nezúčastnia,“ prezradil jeden z organizátorov.

Tí predpokladajú, že by spomínaný rad mohol mať dĺžku až 5,5 km a na trase budú rozmiestnené prenosné toalety. Otázkou však zostáva, či sa ku Karlovi stihnú dostať všetci fanúšikovia. „Pokiaľ ľudia budú postupovať prirodzeným tempom, zvládne sa ich Karlovi Gottovi pokloniť približne 50-tisíc,“ dodal zdroj.

Mapa trasy smútočného pochodu Zdroj: Mapy.cz

Dnes sa v paláci Žofín koná od 8. hodiny rannej verejná rozlúčka s Karlom Gottom

1. októbra 2019 Česko a Slovensko zasiahla správa o smrti populárneho českého speváka Karla Gotta. Maestro mal v posledných rokoch výrazné zdravotné problémy. V roku 2016 mu bola diagnostikovaná rakovina lymfatických uzlín, ktorú úspešne porazil, no napokon podľahol akútnej leukémii.

Dnes a zajtra sa v Prahe koná posledná rozlúčka s uznávaným spevákom. Spočiatku sa hovorilo o štátnom pohrebe, no nakoniec sa vláda dohodla na pohrebe so štátnymi poctami. A vdova po Karlovi Gottovi s takouto formou súhlasila.

„Verejnosť bude môcť prísť uctiť si pamiatku môjho muža v piatok 11. 10. od 8:00 do 22:00 do paláca Žofín na Slovanskom ostrove. V súlade s vôľou môjho manžela a po predchádzajúcom rokovaní s arcibiskupstvom pražským sa bude konať zádušná omša a bude ju slúžiť Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský. Táto sa uskutoční pre pozvaných hostí v sobotu 12. 10. od 11. hodiny v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražskom hrade,“ uviedla vdova Ivana Gottová.