Babiš zvozil vlastného ministra kvôli rozlúčke s Gottom: To, čo si dovolil, ho poriadne naštvalo

Podľa idnes.cz Kremlík využil ministerské auto, aby nemusel čakať v rade s tisíckami fanúšikov, ktorí sa chcú s Gottom rozlúčiť. "Pán minister má byť v práci a rozlúčiť sa mohol večer do 22. hodín. Navyše, pokiaľ viem, má pozvanie na sobotu. Takže, ak je to, ako píšete, tak je to neprijateľné a ministrovi to vysvetlím, že takto sa správať nemôže," povedal Babiš serveru.

Kremlík sa na twitteri ospravedlnil. "Veľmi som si prial vyjadriť pánovi Karlovi Gottovi úctu. Jeho pesničky som počúval od detstva a mám ich hrozne rád. Uznávam ale, že predbehnúť čakajúcich ľudí kvôli nabitému programu bolo nevhodné a ospravedlňujem sa za to," napísal.

Moc jsem si přál vyjádřit panu Karlu Gottovi úctu. Jeho písničky jsem poslouchal od dětství a mám je hrozně rád. Uznávám ale, že předběhnout čekající lidi kvůli nabitému programu bylo nevhodné a omlouvám se za to. — Vladimír Kremlík (@KremlikVladimir) October 11, 2019

Kriticky komentoval počínanie ministra aj predseda KSČM Vojtěch Filip. "Ja myslím, že by mu (Kremlíkovi) neškodilo viac pokory," povedal pri príchode na pojednávanie expertov ÁNO a KSČM o rozpočte zdravotníctva.

Podľa serveru členovia Babišovej vlády zvažovali, že sa prídu s Gottom na Žofín rozlúčiť, nakoniec sa ale rozhodli to neurobiť. Všetci dostali pozvanie na sobotňajšiu zádušnú omšu vo svätovítskej katedrále, ktorá je pre verejnosť uzavretá a ktorú budú môcť ľudia sledovať len vonku na veľkoplošných obrazovkách.

Babiš v minulosti Kremlíka kritizoval kvôli tempu výstavby diaľnic a kvôli kolónam v opravovaných úsekoch D1. Opozícia ministrovi vyčíta problémy s tendrom na mýtny systém.