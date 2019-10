Netradičné ZBOHOM pred Gottovou (†80) vilou: Tisíce kvetov, ale aj... Cukríky a šampanské?!

PRAHA - Dnes sa v pražskom paláci Žofín konala posledná rozlúčka s Karlom Gottom (†80). Fanúšikovia najpopulárnejšieho česko-slovenského speváka sa so svojím idolom mohli prísť naposledy rozlúčiť. Mnohí z priaznivcov si to však nenamierili na Slovanský ostrov, ale pred jeho vilu na Bertramke. Väčšina klasicky priniesla sviečku a kvet... No našli sa tam aj poriadne netradičné kúsky!

Prvé kvety sa pred vilou Karla Gotta na ulici Nad Bertramkou začali hromadiť už v stredu 2. októbra, keď sa na verejnosť dostala informácia, že Maestro zomrel. Odvtedy uplynulo 10 dní a v paláci Žofín sa dnes konala posledná rozlúčka pre verejnosť.

Mnohí si to namierili tam, no našlo sa aj veľa takých, ktorí sa so svojím idolom rozhodli rozlúčiť pred jeho domom, kde celé roky žil. Zapálili mu sviečku, priniesli kytice s odkazom do neba... No viacerí priniesli aj poriadne netradičné spomienkové predmety.

V záplave horiacich kahancov sa totiž objavilo aj viacero plyšových hračiek, srdiečok, fotografií... Nemohla chýbať Včielka Maja, dokonca niekto priniesol aj slovenskú vlajku či z gaštanov vytvoril srdce. No rozhodne najnevšednejším kúskom boli čokoládové bonbóny a pohár šampanského.

Sviečky, kvety a spomienkové predmety budú v pondelok upratané pracovníkmi Pražských služieb. Všetko však neskončí v kontajneri. „Do veľkoobjemového kontajneru budú triediť sviečky s kvetmi a do pripravených škatúľ sa budú ukladať ostatné spomienkové predmety. Všetko dočasne uložíme v našom depozite pre prípad, že by mal niekto záujem predmety využiť k umeleckému zámeru, ako to bolo v prípade plastiky z vosku v tvare srdca pre prezidenta Václava Havla,“ povedal portálu idnes.cz hovorca Pražských služieb Radim Mana.

Zajtra (v sobotu 12. 10. 2019) od 11. hodiny bude v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražskom hrade zádušná omša. Tá však už bude len pre pozvaných hostí.